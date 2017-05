Osasuna da el salto a la LNFS

Google Plus

Daniel Saldise rematando ante la oposición de jugadores del Jaén Paraíso Interio | Fuente: LNFS

Se despidió con triunfo El Sadar de la primera división, con la victoria de Osasuna sobre el Granada en un partido donde Steven volvió a brillar. Con ello, solo queda una jornada para que se acabe la competición oficial para el primer equipo, que ya trabaja de cara al próximo curso. Pero no solo llegan en el fútbol once las noticias, y es que se ha confirmado en los últimos días una sorprendente noticia, que va a dar que hablar. Y es que se ha hecho oficial la fusión entre Osasuna y el CD Xota, quinto clasificado de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

El equipo navarro de fútbol sala comparte los principales valores de Osasuna, con buenas raices en la tierra y continua apuesta por la cantera. Compartirán así proyecto con la clara finalidad de potenciar el deporte navarro, que con el descenso de Osasuna a segunda división, sufrirá un importante varapalo. Mas no es nada que no sea capaz de arreglar el club rojillo. Por su parte, el CD Xota, es uno de los mejores equipos del país en dicho deporte. Con esta apuesta, Osasuna sería el cuarto equipo de fútbol once profesional que llega a la primera división de fútbol sala, tras el Barcelona, el Levante y el Villarreal. El de los culés es el más ambicioso de los proyectos entre estos cuatro, mientras que por la parte opuesta, los granotas apenas lograron salvarse, eso sí, vía la épica con una gran victoria (8-1) sobre Gran Canaria. El Villarreal, llamado Peñíscola RehabMedic, logró colarse también entre los mejores del país.

La estrella del Xota es Rafa Usín, con 27 tantos esta temporada.

Entre los hombres más destacados del CD Xota, destacan Rafa Usín, Roberto Martil, Araça o Javier Eseverri. El primero de ellos es toda una institución del fútbol sala nacional, dos veces campeón de Europa con la selección, y conocedor de la tierra, pues aparte de esta temporada en el Xota, jugó entre 2006 y 2014 en el propio equipo navarro, antes de poner rumbo al Barcelona. Allí duró un año antes de volver a casa para ser probablemente, el mejor de la temporada en Anaitasuna, pabellón del club.