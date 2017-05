Google Plus

Previa Sevilla-Osasuna: a terminar la liga con buen pie | Fotomontaje: VAVEL

Sevilla y Osasuna se enfrentarán en la última jornada de la Liga Santander. Los andaluces llegan con el cuarto puesto asegurado, ya que tiene un colchón de 5 puntos sobre el Villarreal (quinto clasificado) y le separan 6 puntos del tercer puesto, ocupado por el Atlético. Los navarros perdieron la categoría en la jornada 34, por lo que únicamente se jugarán el quedar últimos o penúltimos. El empate les sirve para ser decimonovenos.

TRAYECTORIA

El conjunto hispalense ha logrado sacar 12 puntos de los últimos 30. No parece una gran cantidad para un equipo como el de Sampaoli, sin embargo, en estos partidos los sevillistas se han enfrentado a rivales duros, entre ellos los tres primeros clasificados, ante los que no ha sido capaz de sumar ni un solo punto. Este bajón es lo que ha propiciado el no poder mantener la lucha por la tercera plaza con el conjunto de Simeone.

En el ámbito goleador, el Sevilla ha anotado un total de 13 goles, mientras que ha concedido 18. Así, en la última decena de partidos los de Nervión obtienen una diferencia de goles de -5.

Por otro lado, los rojillos han sumado 11 puntos en sus últimos 10 encuentros de la competición doméstica. Dos victorias seguidas frente al Alavés en Mendizorroza y frente al Leganés en El Sadar hicieron que la hinchada osasunista creyera en un posible milagro. Sin embargo, la derrota frente al Barcelona en la jornada 34 condenó a la escuadra dirigida por Petar Vasiljevic al temido pero esperado descenso.

En el apartado anotador, los navarros han perforado la meta de rival en 12 ocasiones y han encajado 24 goles. Por lo tanto, la diferencia de goles obtenida es de -12.

HOMBRES CLAVE

En el bando sevillista, Ben Yedder es el pichichi de su equipo. Ha participado en 30 partidos, disputando 1637 minutos en los que ha logrado anotar 11 goles y dar 3 asistencias.

En Osasuna, el jugador clave es Sergio León. El atacante cordobés es el máximo anotador de la escuadra rojilla. Ha jugado un total de 2402 minutos, repartidos en 33 encuentros (27 de ellos como titular). Sin embargo, el ariete andaluz no podrá disputar el duelo por sanción, así que los navarros tendrán que encontrar la forma de sustituirle.

AL SILBATO

Carlos del Cerro Grande será el encargado de dirigir el encuentro. El colegiado madrileño es uno de los mejores árbitros españoles. Ha dirigido finales y es internacional.

PRECEDENTES

Los últimos encuentros entre sevillistas y rojillos han estado dominados por el Sevilla. La estadística es aún más contundente cuando los hispalenses juegan en el Ramón Sánchez-Pizjuán: Osasuna no gana en el feudo andaluz desde la temporada 2005-2006. Además, esta temporada el Sevilla se ha mostrado muy sólido jugando ante su gente. Ha jugado 18 partidos en casa, en los que ha obtenido 13 victorias, 4 empates y una única derrota. Han marcado 34 goles y han encajado 16. Por lo tanto, 43 de sus 69 puntos los han sacado como locales.

La otra cara de la moneda la ofrece la escuadra navarra. Ha jugado 18 encuentros lejos de El Sadar, en los que ha sacado un balance de 2 victorias, 3 empates y 13 derrotas. Han anotado 17 tantos, mientras que han concedido 50. Los rojillos son el tercer peor visitante ya que solo han obtenido 9 puntos. Solamente empeoran sus números Las Palmas (6 puntos) y Granada (4 puntos).

CONVOCATORIA

Ya se conoce la lista de jugadores que han sido elegidos por sus respectivos entrenadores para afrontar la cita de mañana. Tanto Sampaoli como Vasiljevic se han llevado a 18 jugadores.

Sevilla: Sergio Rico, David Soria; Mariano, Lenglet, Escudero, Álex Muñoz, Kranevitter, N’Zonzi, Krohn-Dehli, Correa, Montoya, Sarabia, Ganso, Vitolo, Franco Vázquez; Mena, Ben Yedder y Jovetic.

Osasuna: Sirigu, Mario; Oier, Unai García, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Aitor Buñuel, Steven; Causic, Roberto Torres, Álex Berenguer, Loe, Kike Barja, Olavide, Luis Perea; Oriol Riera y Kenan Kodro.