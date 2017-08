Diego Martínez: "Me quedo con la actitud del equipo"

Diego Martínez durante el partido ante el Sevilla Atlético. Foto: Osasuna.es

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Diego Martínez, compareció ante los medios de comunicación tras el empate cosechado ante el Sevilla Atlético. El técnico valoró la primera parte dividiéndola en dos diferenciadas fases: “Hemos tenido una primera fase del partido en la que hemos estado bastante bien e incluso hemos tenido el gol que nos han anulado. "Me quedo con la actitud del equipo" Luego, a partir de ese parón por el cambio de botas del portero, ellos han estado mejor”. "Ha habido algún desajuste, pero es normal porque tenemos muchos jugadores nuevos”, afirmó el técnico. Diego cree que les faltó tranquilidad: “Teníamos muchas ganas por agradar y en algunos momentos nos hemos precipitado, creo que nos ha faltado tranquilidad. En cuanto a la segunda parte, el entrenador se queda con la actitud del equipo: “En la segunda parte, hubo muchas interrupciones en el juego y no tuvimos la continuidad que me gustaría. Me quedo con la actitud del equipo, que lo intentó hasta el final. Diego Martínez fue preguntado por el segundo gol anulado a Osasuna a falta de tres minutos para el final: “No he visto la jugada y no sé si era gol legal o no el de Unai, pero creo que lo merecíamos", explicó.