Rober Ibáñez llega a Osasuna. Foto: www.osasuna.es

Robert Ibáñez se ha convertido en el primer fichaje invernal de Osasuna. El futbolista de 24 años se ha desvinculado del Valencia para comprometerse con el Getafe, que a su vez lo ha cedido al equipo rojillo hasta el 30 de junio 2018. Robert se he puesto a disposición de Diego Martínez en el entrenamiento del miércoles y posteriormente ha sido presentado en las instalaciones de Tajonar.

Se trata de un extremo con potencial para jugar en Primera División y que necesita recuperar el tono competitivo después de haber estado un año parado por una lesión grave de rodilla. El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, le conoce desde que militaba en las categorías inferiores del Valencia. Era una opción prioritaria para el club, que ha conseguido su objetivo de reforzarse en una posición que consideraba que cojeaba.

Trayectoria

Valencia

A los seis años entró en la escuela del Valencia Club de Fútbol, el equipo de su vida. Ahí fue ascendiendo de categorías hasta llegar al Valencia Mestalla. Hizo la pretemporada 2013/14 con el primer equipo a las órdenes del técnico Miroslav Djukic,​ pero seguía formando parte del equipo filial. En el verano de 2014 estuvo a las órdenes del nuevo técnico, Nuno Espírito Santo. Se barajó la posibilidad de una cesión a otro club, pero el técnico portugués le pidió al jugador que se quedase porque iba a contar con él durante la temporada. En la segunda jornada debutó oficialmente en Mestalla frente al Málaga, el 29 de agosto de 2014. Los pocos minutos que tuvo demostró su calidad y desborde a todo el público valencianista, y siguió contando con algunos minutos finales en jornadas posteriores, a pesar de ser cada vez más descartado en muchas convocatorias. En enero renovó su contrato con el club hasta 2018, con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros,​ y se decidió que saliera cedido para tener más minutos.

Granada

Fue cedido al Granada, dónde debutó como titular en el Vicente Calderón frente al Atlético de Madrid cuajando una buena actuación pero sin poder evitar la derrota de su equipo por 2-0.​ En su segundo partido con el Granada, consiguió anotar su primer gol en Primera, fue en Riazor logrando el gol del empate 2-2 ante el Deportivo de La Coruña.​ El Granada finalmente consiguió una salvación agónica, y en gran parte gracias a Rober que en sus apenas 17 partidos anotó cuatro goles.

En la temporada 2015/16 fue nuevamente cedido al Granada pero no disfrutó de continuidad ni de regularidad en su juego. Finalmente el club mantuvo la categoría y Rober participó en 18 partidos de Liga y dos de Copa del Rey sin anotar ningún gol.

Leganés

Regresó a Valencia y, tras un verano en el que tuvo una lesión y apenas contó para Pako Ayestaran, fue cedido una temporada al Club Deportivo Leganés.​ Su debut se produjo el 1 de octubre en la 7ª jornada, entrando en el minuto 67 y dando la asistencia del gol de la victoria 0-1 a su compañero Szymanowski.​ Participó en los minutos finales de las siguientes tres jornadas, pero en la 12ª jornada, el 21 de noviembre, hizo su debut en el once titular ante su público en Butarque frente a Osasuna, y los dos goles de la victoria 2-0 fueron obra de Rober Ibáñez, pero en el minuto 86 sufrió una gravísima lesión que le mantuvo inactivo durante el resto de la temporada. Tuvo que ser operado por el Dr. Cugat de una lesión del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Regresó a Valencia a recuperarse de la operación.

Regreso a Valencia

En mayo de 2017 la recuperación de sus ligamentos sorprendían gratamente al Dr. Cugat,​ y en la pretemporada 2017/18 fue poco a poco entrando en los entrenamientos del nuevo técnico Marcelino García Toral y se quedó en el equipo.​ Aún así no tenía ritmo de competición y no entró en convocatorias hasta diciembre. Disputó 27 minutos en el partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa frente al Real Zaragoza, y no pudo tener mejor estreno tras más de un año sin jugar al lograr marcar el tercer gol del equipo cuando tan solo llevaba cinco minutos sobre el terreno de juego.​ A pesar de las buenas sensaciones siguió sin contar ​para el técnico, y al encontrarse en su último año de contrato se acordó una rescisión para que pudiese firmar por otro club, manteniendo el Valencia CF alguna opción de recompra o derecho de tanteo sobre el jugador.

Getafe

A finales de diciembre Rober Ibáñez firma un contrato con el Getafe Club de Fútbol, que decide cederlo al Club Atlético Osasuna.​ El Valencia CF se guarda algunos derechos sobre el jugador.