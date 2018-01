Previa Sevilla Atlético - Osasuna: a por la tercera victoria consecutiva

Google Plus

Osasuna peleará para conseguir su tercer triunfo consecutivo. El cuadro navarro consiguió remontar y ganar 4-2 el sufrido y peleado partido contra el Valladolid. Por lo que, ocupa el octavo puesto sumando 32 puntos. El Sevilla Atlético ha sumado en total la mitad de puntos que tienen los rojillos y a pesar de la última victoria sigue siendo el colista.

El conjunto rojillo volvió a ganar en casa después de tres meses. Además, es una victoria muy importante ante un rival directo como el Valladolid. Osasuna se acerca a los puestos del Playoff, que están a dos puntos y los navarros han jugado un partido menos. Esta semana han jugado un amistoso contra NK Rudes, en el que han ganado 4-3.

Partido especial para el navarro Miguel Olavide, que juega cedido en el Sevilla Atlético. El contrato no le impide jugar ante Osasuna, por lo que posiblemente disputará contra el equipo de su tierra. El entrenador Tevenet cuenta con Olavide, que ha jugado más de 1000 minutos esta temporada.

Diego Martínez: "Queremos enlazar esa tercera victoria consecutiva"

Diego Martínez tiene muchas ganas del partido del domingo y confía en volver a Pamplona con la victoria. El técnico se enfrenta a su ex-equipo, ahí vivió muchas emociones. Cuando llegó a Sevilla consiguió salvar al equipo en Segunda División B y al año siguiente subió al equipo a Segunda.

El Sevilla Atlético consiguió, por fin, la victoria en casa, ya que no había conseguido sumar tres puntos a domicilio. Esto ayuda a seguir luchando, pero no asegura nada. Tendrá que seguir así para conseguir la salvación, los datos no son nada positivos. Solo ha ganado dos encuentros y la salvación se encuentra a cinco puntos.

Osasuna sufre, pero gana

Los navarros ganaron en un igualado encuentro al Valladolid 4-2. Osasuna se adelantó pronto gracias a un gran pase de Fran Mérida que aprovechó David para anotar. Los rojillos se crecieron, pero minutos después el Valladolid reaccionó. Osasuna sufrió y mucho. Mata igualó el partido tras un cabezazo, un gol que causó dudas de si había entrado. En el último minuto de la primera parte, tras una falta Mata remató marcando el segundo para los visitantes.

En la segunda parte, los rojillos jugaron mejor remontando el partido. Gran parte de la victoria fue gracias al canterano Kike Barja, que revolucionó el partido. Fran Mérida marcó el empate de penalti. Dos minutos después David marcaba el tercero para los rojillos tras un pase de Barja. La defensa vallisoletana estaba floja y Osasuna supo aprovecharlo. Kike Barja sentenció el partido anotando el último gol.

El Sevilla Atlético consigue ganar en casa

Los sevillanos consiguieron la primera victoria en casa tras ganar al Lorca 3-2. Un encuentro importante para ambos equipos, ya que son rivales directos en la salvación y ocupan los dos últimos puestos.

El Sevilla Atlético dominó el partido en todo momento y tuvo la posesión del balón. El Lorca se adelantó gracias a un penalti sobre Nando. Los locales siguieron con el control del balón, mientras los visitantes buscaban la contra. Así Alex Muñoz consiguió empatar. Pero el Lorca se volvió a adelantar después de un magnífico gol de Abel Gómez. Un minuto antes del descanso Matos igualó el encuentro en un penalti.

La segunda mitad no fue tan disputada como la anterior. Los locales dominaron pero se encontraron con una defensa que no dejó crear peligro. Aun así el Sevilla Atlético superó al Lorca en los últimos tres minutos. Curro marcó el tercer gol de penalti.

Árbitro

José Antonio López Toca (Comité de Árbitros de Cantabria) dirigirá el enfrentamiento entre el Sevilla Atlético y Osasuna este domingo. Este árbitro en su primer año en La Liga 123, saca de promedio cinco tarjetas amarillas y no ha sacado ninguna roja. López Toca ha señalado cuatro penaltis en esta temporada. El único encuentro que ha dirigido a Osasuna fue en el Sadar frente al Albacete, en el que los rojillos ganaron 1-0.

Enfrentamientos entre sí

El Sevilla Atlético y Osasuna no se han enfrentado muchas veces, de hecho solo han jugado dos encuentros. El último partido se jugó en el Sadar, en el que ambos empezaron la temporada sumando un punto. El otro encuentro fue amistoso en el verano de 2016, los rojillos consiguieron volver de Sevilla ganando 1-2.

Convocatorias

