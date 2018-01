Previa Osasuna - Nàstic: Esta vez, sí

"Caliente", así se podría describir el partido que se vivirá en El Sadar. Todo comenzó el pasado viernes, uno de diciembre. La nieve fue protagonista y el colegiado Luis Mario Milla Alvendiz decidió suspender el partido. A partir de aquí Osasuna puso la voluntad de jugar el partido al día siguiente si las condiciones meteorológicas amainaban. En el lado contrario, el Nàstic (plagado de bajas) se negó a jugar, salió de El Sadar y puso rumbo a Tarragona. El club, indignado con la actitud de los catalanes, puso una denuncia al Comité de Competición basándose en el acta arbitral: "ante la posibilidad presentada de disputar el encuentro dentro de las 24 horas siguientes como estipula la circular Nº5 Disposición Decimoséptima de la RFEF, el delegado del club Gimnastic de Tarragona SAD se niega a celebrar el encuentro en el tiempo indicado". Esta denuncia fue rechazada y Osasuna presentó un recurso al Comité de Apelación. La semana pasada se dio a conocer que el comité había desestimado el recurso. Por todo esto, Osasuna llega con muchas ganas de disputar este partido y de conseguir una victoria para sus aficionados.

La previa de Diego Martínez

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Diego Martínez, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Club Gimnàstic de Tarragona. "En Sevilla nos hemos ganado la gran oportunidad de poder sumar 38 puntos en el partido de mañana, que evidentemente sería muy bueno de cara a la confianza, nuestro porcentaje de puntos y para enlazar la cuarta victoria consecutiva. En caso de ganar, Osasuna se pondría tercero y a cuatro puntos del ascenso directo Creo que es un día para estar muy ilusionados. Nos hemos ganado ese momento. Mañana, es uno de esos partidos en los que entre todos, afición, jugadores, técnicos, auxiliares, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos e intentar sacar ese partido que entendemos que va a ser muy complicado. Yo veo cómo los jugadores trabajan cada día, cómo sufren, como se esfuerzan, y todo eso queremos focalizarlo en el partido de mañana. Es un partido muy bonito y creo que tendremos más opciones si lo competimos entre todos a nuestra mejor versión", comentó.

Tres puntos valiosísimos

Osasuna se impuso el pasado domingo al Sevilla Atlético (0-1), en un encuentro en el que los rojillos plasmaron su superioridad en el segundo período. David Rodríguez logró el tanto de la victoria con un fantástico remate de cabeza.

En la primera parte no se registraron demasiados acercamientos peligrosos sobre las porterías. En la segunda, nada más comenzar, Osasuna tuvo una buena opción en la cabeza de Xisco, cuyo remate se fue levemente elevado tras un gran centro de Lucas Torró. Sin embargo, no tardaría mucho en llegar el tanto navarro. En el minuto 55, David conectó un disparo complicadísimo contra el larguero. Sin embargo, la jugada no finalizó y el esférico retornó a él en forma de un centro que aprovechó para ajusticiar la meta rival con un testarazo preciso.​ Tras adelantarse en el marcador, los pupilos de Diego Martínez estuvieron más cómodos. Rober Ibáñez, que debutaba con la elástica rojilla en partido oficial, encontró en Kike Barja un gran socio para lanzar numerosas contras. Sin embargo, los navarros no pudieron ampliar la renta y acabaron defendiendose con uñas y dientes ante la acometida final del Sevilla Atlético.

Celebración tras el gol de David Rodriguez. Foto: www.osasuna.es

Dimitrievski salva el empate en el 88

El Nàstic consiguió llevarse un punto del campo de la UD Almería en un partido donde hizo méritos para llevarse los tres puntos, sobre todo en la primera parte. Los goles, sin embargo, llegaron en la segunda y el gran protagonista en los últimos minutos fue el portero Dimitrievski. El árbitro señaló un penalti en el minuto 88 por una falta de Javi Jiménez. Entonces, Dimitrievski se convirtió en el héroe del Nàstic parando el lanzamiento a Verza y dando un punto al equipo de Rodri.

Momento en el que Dimitrievski detiene el penalti. Foto: Laliga

Árbitro

Luis Mario Milla Alvendiz (Comité de Árbitros de Andalucía) vuelve al Sadar tras suspender el partido el pasado día uno de diciembre. Será el encargado de dirigir el encuentro entre Osasuna y Nàstic. Esta temporada es la primera para el colegiado en Segunda División, con promedio de seis tarjetas amarillas por partido. Milla Alvendiz ha sacado tres rojas esta temporada, una de ellas al jugador de Osasuna Oier, por doble amonestación en la segunda jornada de liga.

Convocatorias

El técnico de Osasuna, Diego Martínez, dará a conocer la lista de convocados el mismo día del partido.

El técnico del Nàstic, Antonio Rodríguez Saravia "Rodri", ha convocado un total de 18 jugadores para el partido.

La lista de convocados la componen:

Dimitrievski

Kakabadze

Xavi Molina

Gaztañaga

Dumitru Cardoso

Juan Muñiz

M. Barreiro

Assoubre

Maikel M.

Alvaro

Perone

Matilla

Suzuki

Tete

Abraham

Silvestre

Bernabé

De Nova

Posibles onces