Aitor Buñuel: "Esta siempre ha sido y será mi casa"

Google Plus

Aitor Buñuel durante la rueda de prensa |Foto: Osasuna

Osasuna comunicó que Aitor Buñuel deja la disciplina de Osasuna, en una jugada parecida a la de David García. Una renovación que lleva con ella una cesión.

El caso de Aitor, en este aspecto es diferente, pues el jugador no tiene asegurada la continuidad en Osasuna tras su cesión, pues el contrato expiraba este 30 de Junio, con este movimiento, Osasuna se guarda una opción, un derecho que vincularía a jugador y club dos años más.

El varias veces internacional con la selección española sub-23 apenas había disputado dos partidos, y ambos en la Copa del Rey.

Por eso el club le ha buscado un destino, con una cesión. El destino es el Valencia Mestalla que milita en el grupo III de Segunda B.

Buñuel salió a rueda de prensa este viernes 19, para explicar la situación.

¿Ida y vuelta?

El joven carrilero fue preguntado por su viaje hacia Valencia, y si éste tenía retorno. Buñuel respondió: "Sí, el club me propuso que para salir cedido querían tener la opción de prolongar mi contrato durante dos años, yo lo acepté encantado, Osasuna futbolísticamente me lo ha dado todo, yo siempre que el club lo estime oportuno, estaré encantado."

El primer equipo y el promesas

El jugador de Tafalla, que apenas había disputado dos partidos con el primer equipo, y ninguno con el filial rojillo, y tras ser preguntado del motivo de esa circunstancia con el filial, dijo: "Yo tuve una reunión con Sergio y con Braulio, que ellos querían que bajara al Promesas por que en la actual dinámica del equipo no iba a disponer de minutos, y yo considero que es una etapa que ya ha acabado, considero que esta salida me va a ayudar a crecer tanto en lo futbolístico como en lo personal, otros lo han hecho antes, Oier al Celta, Puñal al Leganés, o el mismo Enrique Martín al Lleida, y creo que es una experiencia que me va ayudar como futbolista, y como persona, y les deseo toda la suerte del mundo a mis compañeros del promesas, que seguro que lo harán fenomenal y salvarán al equipo."