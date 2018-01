Fausto Tienza abandona Osasuna tras llegar a un acuerdo. Foto: Osasuna

El Club Atlético Osasuna y Fausto Tienza han acordado hoy la rescisión del contrato que ambos mantenían, por lo que el futbolista queda libre para incorporarse a otro club en el mercado invernal.

Desde el comienzo de esta temporada se vio claramente que el futbolista no entraba en los planes del nuevo técnico, Diego Martínez. Desde el Club se pusieron en contacto con él y le comunicaron que no iba a tener minutos y que lo mejor que podía hacer era buscarse un nuevo equipo en este mercado invernal. Parece ser que el Córdoba tiene interés en el centrocampista, por lo que puede que en los próximos días se anuncie su fichaje por el equipo andaluz.

Osasuna ha agradecido al futbolista extremeño los "servicios prestados" y le ha deseado "la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales".

Carta de despedida

El jugador a través de su cuenta de Twitter ha colgado un tweet en el que indica: "Fue un honor y un orgullo defender esta camiseta. Eternamente agradecido a mis compañeros y a esta afición! Gracias!". Este tweet lo ha acompañado con una imagen que contenía el siguiente mensaje:

"Llegó el día de despedirme de todos los rojillos/as. Hoy hago la maleta con la sensación de que siempre estaré en deuda con el Sadar, ese Sadar que me ha dado tanto y que me ha hecho sentir tan querido. Cuando llegué hace año y medio no tardé en darme cuenta que llegaba a un sitio diferente, desde el primer día me he sentido identificado con todos los valores que este club tiene y exige. Sólo puedo agradecer todo lo que me han dado mis compañeros, empleados del club, afición y amigos que dejo en Pamplona. Nos volveremos a ver rojillos! GRACIAS!

Paso por Osasuna

Fausto Tienza, medio centro defensivo de 28 años, llegó a Osasuna la pasada temporada. Fausto llamó la atención del Club rojillo tras hacer una gran temporada en el Alcorcón. Jugó 19 partidos en Primera División, aunque el equipo navarro bajó a Segunda División.

En la actual campaña en LaLiga123, con la llegada de Diego Martínez y de los fichajes del pasado verano de los mediocentros Lucas Torró y Joaquín Arzura, Fausto apenas ha dispuesto de minutos en el equipo. Ha disputado 278 en 5 partidos de liga.

Balance del mercado invernal, hasta el momento

Osasuna ha aligerado la plantilla en el mercado invernal con las salidas de Fausto Tienza (todavía sin equipo, todo apunta a que se incorporará al Córdoba), Mateo García (Alcorcón), David García (Cultural), Aitor Buñuel (Valencia-Mestalla) y Miguel Díaz (Osasuna Promesas). En el otro lado, el equipo rojillo ha incorporado a Rober Ibáñez (Getafe) y Borja Lasso (Sevilla).