Belgrano Patronato: lucha por los puntos

Ambos equipos llegan urgidos de una victoria. El visitante viene de empatar en la fecha de los clásicos frente a Sarmiento de Junín mientras que los locales hicieron lo propio con su rival, Talleres de Córdoba. Patronato necesita sumar de a tres ya que no lo hace desde que recibió a Arsenal de Sarandí en la fecha numero 15.

Belgrano viene de empatar con en la fecha donde se han jugado todos los clásicos del fútbol argentino, esta vez lo hizo frente a Talleres. El pirata no ha jugado un buen torneo y está urgido de una victoria si no quiere empezar a tener problemas de promedio en la siguiente temporada. Mientras que Patronato, que no suma de a tres desde hace diez fechas, atraviesa una situación similar que la de los cordobeses, si bien no está con problemas de promedio esta campaña, sí lo estará para el siguiente torneo. El equipo de la capital entrerriana llega al partido ubicado en la posición número 22 con una cosecha de 26 puntos; unos puestos más arriba del rival de turno que se ve hundido en la parte baja de la tabla a solo cuatro puntos del último. El Pirata solo tiene 18 puntos.

Patronato tiene un corto historial al enfrentarse a Belgrano de Córdoba, solamente se han enfrentado tres veces y el Rojinegro ha ganado el último encuentro jugado, fue victoria dos a uno. Los siguientes encuentros le corresponden a una derrota de los entrerrianos por parte de los cordobeses y nuevamente un partido ganado para el patrón.

El encargado de impartir justicia en el encuentro será Facundo Tello, quien hasta ahora ha dirigido ocho partidos de Patronato, que permanece invicto, con cinco victorias y tres empates.

Posibles once:

Patronato: Bertoli; Geminiani, Andrade o Furios, Masuero, Márquez; Guzmán; Gagliardi, Bertocchi, Arce, Telechea; Quiroga. DT: Rubén Forestello.

Belgrano: Lucas Acosta; Renzo Saravia, Cristian Romero, Lucas Aveldaño, Juan Quiroga; Federico Lértora, Guillermo Farré; Lucas Melano, Matías Suárez, Mariano Barbieri; Fernando Márquez. DT: Sebastián Méndez.