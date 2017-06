¿Hasta cuándo, Forestello?

Google Plus

¿Hasta cuando Forestello?

El rojinegro no gana desde la fecha número 15 del torneo de primera división del futbol argentino y las dudas caen sobre si el profe Rubén Darío Forestello es el indicado para ser el líder en el banco de suplentes más grande de Paraná.

El quipo entrerriano no solo no puede lograr sumar de a tres si no que tampoco logra mantener su valla invicta ya que le han encajado diez goles en los últimos cinco partidos, de los cuales ha comenzado ganando, en las últimas fechas, y se los igualaron sobre los minutos finales de los encuentros; caso Sarmiento de Junín que le empató el partido en el minuto numero 84 y Belgrano de Córdoba que hizo lo mismo en el minuto 80.

La localia tampoco es ya un síntoma de seguridad para el patrón, el equipo de Forestello ha encajado ocho goles en contra en los últimos tres partidos jugados en el estadio Grella. Fueron derrota 4 a 3 frente a Olimpo de Bahía Blanca, otra derrota con Lanús 2 a 0 y empate 2 a 2 con Sarmiento de Junín. El equipo no solo no defiende sino que tampoco presiona y la mayoría de los goles que sufre son generados en el mediocampo, la poca presión ejercida por Patronato hace que los delanteros rivales queden mano a mano con una defensa; que si no se encuentra partida al encontrarse sus jugadores adelantados, se haya clavada observando el festejo de gol rival debido a la lentitud de los centrales y la desorientación de los laterales.

El sistema de juego, que parece ser el capricho del entrenador, tampoco ha variado mucho en las últimas fechas, solamente ha rotado entre un 4-4-2 y un 4-4-1-1. Forestello debería dejar sus caprichos de lado y empezar a probar con otros sistemas tácticos o intentar jugar más con la posesión del balón ya que la pelota no llega de manera clara a sus delanteros. Otra cosa a destacar es la inexplicable no convocatoria de Lautaro Comas en los últimos dos encuentros, Comas un jugador desequilibrante y con buen control de balón sin dudas podría darle más velocidad y opciones de gol al patrón.

Aun no hay que pensar en lo peor y Patronato aun puede revertir esta triste situación pero importante recordar que Rubén Darío Forestello tiene una historia negra en dejar a equipos al borde del descenso, y en los peores de los casos descenderlos, como por ejemplo San Martin de San Juan y Nueva Chicago que descendieron al Nacional bajo el mando de Forestello. También dejo complicados con el promedio a Colón de Santa Fe; donde sacó solamente 10 puntos sobre 30, y Atlético Rafaela donde habría sacado una pobre cosecha de 16 puntos en 17 fechas. Con Patronato de 30 posibles ha conseguido acumular 10 puntos. Si bien el equipo actualmente no tiene problemas con el promedio, de no empezar a sumar de a tres, la próxima temporada arrancara vigésimo tercero en la tabla que define el descenso. Importante recordar que solo habrá 28 equipos en primera división y que los descensos se mantendrán en cuatro.

Sabiendo esto ¿Es Forestello la persona correcta para dirigir a un Patronato en crisis futbolística?