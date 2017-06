Un nuevo desafío: Copa Argentina

El once inicial ante Godoy Cruz, por torneo de Primera División.Foto;CAP

En la mañana de este miércoles, Patronato partió rumbo a Buenos Aires donde mañana estará enfrentándose ante Deportivo Morón por los 32avos de Copa Argentina.

El encuentro será llevado a cabo en el estadio Florencio Sola (Banfield) a partir de las 15:40hs bajo el arbitraje de Juan Pablo Pompei

Desde el departamento de prensa del club dieron a conocer los convocados ante el Gallo; Sebastián Bertoli, Federico Costa, Abel Masuero, Iván Furios, Renzo Vera, Bruno Duarte, Marcos Maydana, Lucas Márquez, Damián Lemos, Yamil Silva, Tomas Spinelli, Nicolás Bertochi, Marcelo Guzmán, Gabriel Graciani, Lautaro Comas, Damián Arce, Mauro Marconato, Matías Quiroga, Alejandro Gagliardi, Mauricio Carrasco, Fernando Telechea y Milton Aguilar.

Los paranaenses quedarán ya el fin de semana en Buenos Aires, para luego enfrentar a Quilmes el día lunes próximo.

El DT, Rubén Forestello, no dio certezas del once ante Morón pero todo indicaría que contará con la mayoría de suplentes. Sería una prioridad el torneo de Primera División, donde el Patrón, no viene cosechando buenos resultados y el promedio lo acecha, tanto así que la mayoría del posible once son los 'pibes' de Reserva.

Posible once: Federico Costa; Tomas Spinelli, Bruno Duarte, Renzo Vera, Marcos Maydana; Gabriel Graciani, Yamil Silva, Nicolás Bertochi Mauro Marconato; Matías Quiroga y Mauricio Carrasco.

Patronato - Deportivo Morón

Estadio: Florencio Solá

Horario: 15:40hs

Tv: TyCSport

Terna Arbitral

Árbitro: Juan Pablo Pompei

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Alejandro Mazza

Cuarto árbitro: Julio Barraza