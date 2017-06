Quilmes - Patronato : necesitan los puntos

Luego de la derrota ante el tomba, Patronato quiere asegurar la permanencia en primera. Foto: Locos por Patronato

Ambos equipos se enfrentan este lunes a partir de las 19; en la pelea de abajo, los dos quieren los tres puntos.

Patronato pasa por una de sus peores rachas negativas, lleva doce partidos sin ganar -once por campeonato y uno por Copa Argentina-

El Patrón de Paraná no da pie en lo que es este segundo semestre en el Torneo de la Independencia, la serenidad y confianza de mitad de campeonato en su pelea por la permanencia, se fue desvaneciendo a medida que pasaban las fechas y los dirigidos por el DT, Darío Forestello, no suman de a tres.

Desde la fecha 15 ante Arsenal de Sarandí que no puede conseguir la victoria, no solo pasa por no sumar, sino que en mas de una ocasión el rival le a convertido 3 o mas goles. El Santo se ubica vigésimo tercero a tan solo 3 posiciones del último equipo que bajaría de categoría y eso la parcialidad Rojinegra no puede dejar de ver.

En este torneo solo pudo ganar en seis ocasiones, otras nueve consiguió el empate y en once oportunidades perdió. Llega al encuentro tras la caída ante Deportivo Morón por Copa Argentina. El Gallo se impuso por 2-0 ante un desconocido Patrón, en tanto por torneo cayó ante Godoy Cruz en el Grella.

En la vereda del frente, el local -Quilmes- tampoco pasa por un buen momento, si hoy termina el campeonato, el Cervecero estaría descendiendo a la Primera B Nacional. Arriba de un empate ante velez por 0; donde sumó un punto a su pelea, algo positivo luego de tres partidos consecutivos donde fue derrotado.

Quilmes se encuentra vigésimo octavo en la tabla general, ubicándose entre los cuatros que descenderían. En lo que va del torneo lleva solo seis victorias, cinco empates y quince derrotas. El último partido de local fue contra Defensa y Justicia, donde cayó por 0-2. Los dirigidos por Cristian Díaz, tienen una de las delanteras menos goleadoras de este torneo, solo cuentan con quince goles a favor, uno mas que Sarmiento, y 38 goles en contra solo cinco menos que el último en la tabla-Arsenal-.

Ambos equipos necesitan la victoria, Patronato para no temerle a la zona roja y Quilmes para salir de las últimas posiciones que lo llevan a la B.