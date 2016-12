Anuario SD Ponferradina 2016 (I): se consuma el temido descenso

Fotomontaje de José Mendoza para la Sección de la Deportiva. (VAVEL.com).

De ser líderes en las primeras jornadas de la Liga Adelante 2015/16, a luchar por no descender en las últimas semanas de competición. La marcha de Yuri, la inestabilidad en los banquillos y la gran cantidad de equipos inmersos en la lucha por la permanencia perjudicó a una SD Ponferradina que claudicó y descendió a la 2ª División B tras cuatro temporadas en Segunda, su mejor etapa histórica.

Nada más comenzar el año, la derrota en casa ante el RCD Mallorca por 0-2 sentenció a Manolo García. La racha de partidos sin ganar seguía subiendo y las sensaciones no eran buenas en El Toralín. La afición no estaba contenta con la marcha del equipo y menos lo estaría cuando a pocos días del cierre del mercado de fichajes Yuri anunciaba que aceptaba una mareante oferta del fútbol chino y dejaba al equipo huérfano de gol. La llegada de su sustituto, Iaian Hume, todavía no se entiende en El Bierzo. El canadiense apenas jugó y se fue de Ponferrada sin marcar. No obstante, no fue suya la culpa del descenso. Berrocal, Jébor, Djordjevic, "Dima"...la plantilla con más internacionales de la historia blanquiazul era, casualmente, la que más problemas tuvo para perforar la portería rival.

Con la llegada de Fabri a El Toralín la esperanza de la afición se renovó pero los resultados no acompañaron. Empezó con buen pie ganando a Numancia (1-0), empatando en el Nou Estadi ante el correoso Nástic (1-1) y ganando de nuevo en casa al SD Huesca (2-1), un rival directo. Sin embargo, el "efecto Fabri" se fue diluyendo con el paso del tiempo y las victorias agónicas se transformaron en empates o derrotas.

Paliza en el Tartiere (3-0), en Butarque (3-0) o en Mendizorroza (2-0) y victorias por la mínima ante Llagostera (1-0), Lugo (2-1) y Albacete (2-1), esta última con gol en el minuto 90 de Aguza que confirmaba el descenso del equipo manchego. Triunfos que hicieron soñar a los bercianos con la permanencia. El equipo no había hecho grandes méritos a lo largo de la temporada pero llegaba con opciones a las dos últimas jornadas. Ganar en Tenerife ante un rival sin aspiraciones o lograr una victoria en El Toralín "con sabor ascenso" que decía Rubén Vega ante un Girona que soñaba con subir a Primera un año más.

Con Llagostera, RCD Mallorca y UD Almería en la porfía por evitar el infierno, llegó la "hora de los transistores" a los estadios españoles. En la definitiva última jornada, con horario unificado, los nervios se apoderaron de los jugadores de la Deportiva y no fueron capaces de anotar ni un solo gol en la portería de Becerra. A la postre, un gol de Cristian Herrera en el 87´ sumado a las victorias de RCD Mallorca en Zorrilla y de el UD Almería en Córdoba dejaban sin opciones a una SD Ponferradina que anotó 17 goles en 24 partidos para sumar 22 puntos (5 victorias, 7 empates, 12 derrotas) de 72 posibles. Números más que insuficientes para mantener la categoría y que propiciaron el temido descenso a la Segunda Divisón "B".

Tras cuatro años en Segunda División y quedarse a las puertas de los PlayOffs de ascenso en dos ocasiones (7º en la 2012/13 y en la 2014/15), la Deportiva se despedía de la Liga 1,2,3 y retrocedía a la "B", donde equipos laureados como el Racing de Santander, el Racing de Ferrol o el eterno rival, la Cultural y Deportiva Leonesa esperaban a los blanquiazules.

Solo Raíllo, Aguza y Melero dieron la talla

Los ahora jugadores de Mallorca, Alcorcón y Huesca fueron de lo poco destacable en una segunda mitad de la temporada para olvidar. El canterano del Real Madrid, Sergio Aguza, se unió en el centro del campo a su compañero de La Fábrica, Gonzalo Melero, para poner orden y concierto en el juego de la "Ponfe" y, a veces, también para aportar los goles que los delanteros no sumaban. Berrocal, Jébor, Hume y Djordjevic daban garra y lucha al club pero apenas eran una amenaza para las porterías rivales.

Berrocal, Djordjevic, Jébor y Hume sumaron los mismos goles (9) que Yuri en media temporada

Berrocal, ahora en el Hércules, anotó cinco tantos en toda la temporada, el montenegrino Luka Djordjevic otros tres a pesar de su vitola de internacional. El liberiano Jébor se fue con un solo gol de su etapa en Ponferrada y Hume ni siquiera debuto como goleador en siete partidos. Nueve goles entre los cuatro atacantes del equipo, los mismos que el añorado Yuri en veinte partidos.

En defensa, Casado alternó fases de gran juego con otras de desconexión total mientras en la derecha Adán y Seoane eran una sombra de su mejor nivel. En la zaga, Ignasi Miquel era el único fijo pero estaba muy lejos de su notable rendimiento que le valió un puesto en el Arsenal y, a su lado, el capitán Alan Baró empezaba a mostrar un bajón propio de la edad y Lolo Pavón acusaba la irregularidad y la falta de juego. Solo Raíllo, cedido por el Espanyol en enero, demostró ser un central muy válido y muy potente en el juego aéreo.

Por último, el centro del campo personalizó la gran decepción del conjunto en líneas generales. Fichajes como Basha o Caiado, que aun sigue en la entidad, no asumieron galones y otros como Álvaro Antón fueron de más a menos hasta verse superados por la situación de luchar por la permanencia. Andy y Jonathan Ruiz, que también continuan en las filas bercianas en su regreso a 2ªB, tampoco pudieron marcar diferencias y otro jugador eterno de la SD Ponferradina, Acorán, se echó el equipo a las espaldas pero se encontró muy solo.