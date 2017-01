Jonathan Ruíz: "Hemos vuelto con ganas de empezar de nuevo"

Google Plus

Jonathan Ruíz en la sala de prensa de El Toralín | Foto: SD Ponferradina.

Año nuevo, ¿vida nueva? Seguramente eso es lo que persiguen los aficionados de la SD Ponferradina después de un 2016 para olvidar con el retorno a Segunda División B. Lejos del objetivo inicial de la primera posición, la plantilla reanudó los entrenamientos con el único objetivo de cambiar la tendencia. Jonathan Ruíz, primer capitán de la Deportiva, atendió a los medios de comunicación tras la sesión que sirvió para inaugurar este 2017 en tierras bercianas.

"Con ganas de que empiece ya lo nuevo", así se ha mostrado el capitán de la SD Ponferradina. Jonathan Ruíz explicó que "la situación hacía que todos queramos que pasara el año". "Ha sido un año difícil, complicado y le pedimos al 2017 que salgan las cosas bien y se cumplan los objetivos", reconoció el centrocampista. El propio jugador afirmó que "no nos vamos a engañar, los números están ahí y no estamos haciendo las cosas bien".

Las sensaciones que dejó el encuentro ante el Tudelano no deben empañar la temporada realizada: "El partido de Tudela no va a quitar la temporada que estamos haciendo, que no está siendo buena". Aunque Jonathan Ruíz explicó que "ahora hay que intentar que esos tres puntos sean buenos ante el Izarra y llegamos al derbi con buenas sensaciones". A pesar de restar doce días para el duelo regional, el capitán de la Deportiva lo tiene claro: "La gente empezará con el derbi, pero quedan tres partidos antes. Ya habrá tiempo y nos lo recordarán esa semana, pero hay que estar centrados en el Izarra".

"Los únicos que podemos sacar esto adelante somos los que estamos en el vestuario y con esa intención vamos a afrontar este año nuevo", expresó Jonathan Ruíz. El centrocampista de la Deportiva rehusó a hablar de fichajes en este mercado invernal: "Nosotros estamos ajenos a eso, entrenar, que para eso nos pagan y jugar. En el vestuario no se habla ni de fichajes ni de salidas". "Cuando van las cosas bien también se habla de refuerzos, salidas y ahora que no está tan bien pues lo mismo", sentenció el centrocampista.

Durante estas últimas semanas, Pedro Munitis ha podido introducir más su idea de juego, Jonathan Ruíz explicó lo complicado que es para un técnico llegar con la campaña iniciada: "Un entrenador que viene a mitad de temporada, aunque quiera poner sus conceptos es difícil porque la competición y los partidos no paran y no tiene los entrenamientos de pretemporada. "El míster no ha querido cambiar mucho, ya estaba rodado y tenemos que creer en lo que diga", explicó el jugador de la SD Ponferradina.

Sobre la carga de partidos en apenas quince días, Jonathan Ruíz se mostró esperanzado ante la posibilidad de disponer más minutos como el resto de jugadores que apenas han tenido protagonismo hasta el momento: "Al jugador le gusta y, sobre todo, a los que estamos participando menos en liga son partidos interesantes y que nos viene bien".