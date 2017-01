Xisco: "Tenemos que ir a mejorar todo lo hecho en la primera vuelta"

Xisco Campos, esta mañana en la sala de prensa de El Toralin. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, el central balear manifestó que la plantilla estaba con ganas de volver al trabajo para revertir esta situación: “La verdad que son vacaciones donde estas con la familia que lo disfrutas mucho, te sirven para desconectar y coger fuerzas y venir aquí con muchas ganas, creo que todos teníamos muchas ganas de empezar a entrenar para seguir mejorando y trabajando porque la segunda vuelta es un reto difícil para nosotros y no queda otra”.

El zaguero blanquiazul aseguró que han entrenado muy bien a pesar de las circunstancias climatológicas: “Lo importante es el trabajo que se ha hecho estos días, a pesar del tiempo hemos entrenado muy bien, incluso algún día con el campo helado la gente ha dado el callo, eso es lo más importante y lo que te lleva a los éxitos, trabajar duro independientemente de las circunstancias”.

Xisco manifestó que en esta segunda vuelta la Deportiva afronta un reto bonito y creen que pueden conseguir la clasificación para jugar el PlayOff: “Está claro, tenemos que tener una ilusión máxima independientemente de las circunstancias, de las dificultades que encontremos, tenemos que apretar los dientes y tirar para arriba, no estamos donde queríamos, pero pasito a pasito todos creemos firmemente que podemos conseguir el objetivo de jugar el PlayOff”.

El defensa blanquiazul aseguró que están totalmente abstraídos de los rumores de entradas y salidas en el equipo y están concentrados en el trabajo diario: “Es lo lógico y normal de estas épocas, todos los futbolistas sabemos que cuando se abre el mercado siempre hay rumores, evidentemente nosotros tenemos que enfocarnos en el día a día, en el intentar mejorar como grupo, ya estamos acostumbrados, tenemos que estar centrados en la mejora y en la trabajo diario, que por nuestra parte está siendo muy bueno”.

Xisco Campos reconoció que el técnico Pedro Munitis está trabajando diferentes variantes tácticas y el jugador balear manifestó que cuanto más variantes haya más beneficioso será para el equipo: “Estamos trabajando diferentes alternativas, diferentes sistemas, toda la riqueza que tengamos a nivel global nos viene bien para tener diferentes herramientas al final el que se beneficia es el grupo, pienso que cualquier variante, mecanismo que tengamos y cuanto más tengamos y mas trabajados estén, el equipo será más fuerte, es la línea que buscamos todos y que busca el míster”.

El zaguero blanquiazul no se marca objetivos a largo plazo y aseguró que tienen que ir partido a partido mejorando los resultados que obtuvieron durante la primera vuelta, empezando este domingo en El Toralín ante el Izarra: “Debemos ir partido a partido y mejorar este partido, contra un equipo que ha demostrado ser muy competitivo, sin ir más lejos la clasificación y el último partido contra el Racing estuvieron bien, es un equipo competitivo y rocoso, nosotros tenemos que ir a mejorar todo lo que hemos hecho en la primera vuelta partido a partido entiendo, este partido no conseguimos ganarlo, pues hay que ganarlo, partido a partido, marcarnos metas pequeñas porque cuando miras a medio plazo las cosas no salen, tienes que enfocarte en lo que hay ahora y lo que hay ahora es mejorar el partido que hicimos en la primera vuelta que no nos salió bien contra este equipo”.

Por último, Xisco reconoció la importancia de hacerse fuertes y sacar los puntos en casa con el apoyo de la afición: “Eso es fundamental, nos tenemos que hacer fuertes, ilusionar a la gente, que la gente esté orgullosa de su equipo, al final tenemos el factor afición que en esta categoría no muchos clubes tienen, lo tenemos que aprovechar y dar alegrías a la gente, a nuestra afición”, concluyó.