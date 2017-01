Figueroa: “Tenemos que cambiar esta situación que no está como esperábamos”

Google Plus

En primer lugar, Figueroa reconoció que fue un palo la derrota ante el Somozas con todo los condicionantes a favor para llevarse un triunfo convincente: “No esperábamos esta derrota, no llevamos la temporada que esperábamos, el otro día lo certifica, esperábamos ganar en casa de una vez por todas por más de un gol, se daban todas las circunstancias y bueno fue un palo muy duro, no queda otra que trabajar, levantarse siempre, una dura caída, quedan muchos puntos en la Liga, no podemos lamentarnos, llegar el domingo a Coruxo y ganar por supuesto”. El delantero canario manifestó que quedan muchas jornadas por disputarse y todavía pueden entrar en puestos de PlayOff: “Por supuesto, está muy lejos el primero y el segundo puesto y vamos a pelear hasta que las matemáticas nos digan, está claro que nos podemos meter cuartos todavía hay muchos puntos en juego”.

El jugador blanquiazul aseguró que tanto entrenador como jugadores son responsables de esta pésima situación y son ellos los que tienen que sacarla adelante: “Tenemos que cambiar mucho todos, el entrenador y los jugadores, todos somos los culpables de esta situación, está claro que si hacemos las cosas bien y cambiamos nosotros mismos, somos los que tenemos dar esa buena imagen, cambiar esa situación que no está como esperábamos”.

Héctor Figueroa recoció las carencias de juego del equipo especialmente cuando juegan en El Toralín que son incapaces de dominar los partidos: “Sobre todo en casa cuando tenemos que llevar la iniciativa cuando vienen equipos que están más juntitos atrás nos cuesta la verdad, tenemos que cambiar eso, tenemos que buscar la solución, no ha habido un partido en casa que hayamos ganado con facilidad o con buen juego, hay otras veces que hemos jugado bien y no hemos ganado”

Especialmente para un delantero como él es difícil estar implicado en el juego cuando el equipo apenas se prodiga en ataque como aseguró el canario: “La verdad que hay cambiar eso, es verdad lo que tú dices en el minuto 20 tocó el primer balón, para los delanteros como yo nos cuesta mucho la verdad porque soy más rematador, goleador, si no te llegan balones no estás implicado el juego y bueno hay que cambiar todos siendo yo el primero por arriba”.

El jugador blanquiazul reconoció que el equipo se siente más cómodo cuando juega de visitante y no tiene que llevar la iniciativa en el juego: “Se ha visto en los números, nos encontramos no en todos, en algunos partidos, nos hemos encontrado mas cómodos, porque cuando estamos bien replegados y salimos a la contra pues hacemos más daño que cuando venimos aquí en casa que tenemos que llevar la iniciativa pues nos cuesta mucho, no sé si es miedo o presión, tenemos que quitárnoslos de la cabeza en casa y de una vez por todas hacer un buen partido”.

Por último, Figueroa manifestó que el pasado domingo tras el paso de los minutos sin marcar incrementaba el nerviosismo de los jugadores que desencadeno en un fallo garrafal que les costó el partido: “Íbamos todos arriba ya, pasaban los minutos y nos poníamos más nerviosos porque no veíamos el gol y una sucesión de errores provoco el gol de ellos, son una situación de cosas que no nos explicamos, hacemos buen partido, no sé si buen partido, si que tenemos más ocasiones que ellos y nos llegan una vez y nos meten”, concluyó.