Adán y Andy, bajas contra el Coruxo; vuelve Chavero y Pallarés es duda

"Andy ha entrenado durante la semana pero cumple ciclo de tarjetas en el duelo ante el CD Coruxo" / Fotografía: SDP

Se le acumulan los problemas a Munitis. A la mala marcha del equipo en líneas generales se le suman las bajas de jugadores importantes en el once como Adán Gurdiel, Andy o el recién incorporado Pallarés. El lateral diestro, que lleva varias semanas fuera de la dinámica del grupo, todavía se recupera de su pubalgia y no ha disputado ni un solo minuto en este 2017. De hecho, se van a cumplir dos meses desde que el faberense empezó a notar molestias en la espalda. En estos momentos realiza un trabajo específico pero su presencia en tierras gallegas está totalmente descartada y todavía no hay plazos fijos para su regreso.

Quien si podría llegar es el ariete Pablo Pallarés, llegado en el mercado de invierno. Procedente del UCAM Murcia, disputó sus primeros minutos en el derbi ante la Cultural Leonesa y jugó los 90' en la dolorosa derrota frente al Somozas. En este último partido sufrió unas molestias en el pie izquierdo que se han traducido, tras el parte médico, en una sinovitis en la primera articulación metatarsofalángica del pie izquierdo. El diagnóstico, pendiente de evolución, abre la esperanza al cuerpo técnico de poder contar con él, aunque sea al 80%.

Por su parte, Andy vio la quinta tarjeta amarilla de la temporada este domingo y, por tanto, cumple ciclo de sanciones. Se perderá el duelo ante el CD Coruxo. Su labor en el centro del campo la podrá desempeñar Alejandro Chavero, que vuelve a la convocatoria tras ser expulsado ante la Cultural Leonesa. Su papel se antoja fundamental en una SD Ponferradina a la que le cuesta horrores crear oportunidades. Munitis dará mañana la rueda de prensa previa al partido pero no dará pistas de un once al que apunta, entre otros, Yuri.