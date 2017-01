Munitis: “Hay que reponerse del tortazo que nos dimos el otro día”

Pedro Munitis, esta mañana en sala de prensa. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Pedro Munitis aseguró que la presencia de Pallarés ante el Coruxo es incierta y esperaran a mañana para tomar una decisión: “Ayer no pudo completar el entreno, parece que hoy se ha levantado mejor, lo de siempre, esperar a ver como evoluciona mañana y veremos si podemos contar con él o no. No hay ningún problema con los demás”. Recordamos que Adán por lesión y Andy por sanción son bajas ante el cuadro vigués.

El técnico cántabro valoró las principales armas del Coruxo y manifestó que su equipo tiene que reaccionar tras el mazazo sufrido el pasado domingo ante el Somozas: “Fuera de casa parece que el equipo se encuentra mas cómodo, sabemos que va a ser un partido muy complicado, un equipo muy ordenado, un campo con las dimensiones pequeñas, hay que ir a la pelea, hay que reponerse del tortazo que nos dimos el otro día, esto es caerse y levantarse, no hay otra”.

Cuestionado sobre un hipotético cambio de sistema, el entrenador blanquiazul manifestó que ahora podría utilizar un 4-4-2 tras la llegada de los refuerzos invernales: “ Si al final esto son dibujos, posiciones de partida, luego es como se mueva no, cada partido tiene unas características, nuestros jugadores tienen unas características, cada sistema necesita un tipo de jugadores, creemos que por momentos no hemos tenido jugadores para jugar en ese 4-4-2, ahora mismo ha llegado gente nueva, nos da otras posibilidades, también es cierto que llevan poco tiempo con nosotros”.

Insistiendo en el tema del esquema táctico, Munitis no cree que sea tan determinante y pide a sus jugadores que sean más directos en su juego: “Al final es una posición de partida, no creo que sea tan importante o tan determinante el dibujo en el campo, muchas veces el estilo y lo que se pretende dentro de ese dibujo, tenemos que ser por momentos más directos, abusamos del pase corto, esto conlleva que tengas que hacer muchísimas cosas bien para llegar a portería contraria, en esta categoría se complica, en momentos debemos hacer un juego más directo”.

Cuestionado sobre una noticia publicada en la que los jugadores habrían abortado su dimisión, Munitis reconoció charlas con la plantilla y manifestó que siempre va anteponer el bien del colectivo al suyo personal: “Hablamos de muchas cosas, siempre buscando soluciones, si en algún momento creemos que la solución, lo mejor para el grupo es que nosotros no estemos aquí, en ese momento levantaremos la mano, daremos el paso a un lado y que venga el siguiente, somos los primeros interesados que esto vaya bien ya por el vinculo que se ha generado entre plantilla, cuerpo técnico, club, jamás vamos a perjudicar ni al equipo ni a la entidad”.

El técnico cántabro aseguró que se mantiene con fuerza para sacar esta situación adelante y mantiene la confianza en que su equipo llegué a los puestos de PlayOff: “La verdad que el otro día que todos nos llevamos un palo muy gordo, simplemente hablamos, nos consideramos un cuerpo técnico muy transparente, muy cercano, lo que les pedimos a los jugadores, el ejemplo somos nosotros, hablamos de muchísimas cosas cada día, tiene que haber muchísima comunicación, estamos todos metidos en este barco, estamos con muchas fuerzas para seguir peleando y confiando de que el equipo está capacitado para conseguir el objetivo de entrar en PlayOff”.

El entrenador de la Ponfe manifestó que cuenta con el apoyo firme de la plantilla y volvió a insistir en que siempre hará lo mejora para el colectivo: “Tenemos el apoyo total, para que nosotros abandonemos esto se tienen que dar dos situaciones, una, que el club decida que no debemos continuar y dos que lo decida la plantilla, ahí no tiene que intervenir el club, si en algún momento la plantilla deja de creer en nosotros o nos dicen que no somos las personas, ya no hay marcha atrás, jamás vamos a ir en contra del sentimiento del grupo”.

Por último, Munitis dio más detalles acerca del Coruxo y aseguró que su equipo va a tendrá que dominar varios recursos si quiere sacar los tres puntos de Vigo: “Es un equipo que si le permites tiene buen manejo del balón, juegan 4-2-3-1 con un delantero mas referencia y tres mediapuntas con muchísima movilidad, un equipo muy ordenado en defensa que suele pararse en 4-4-2 con las líneas muy juntas, un campo pequeño que nos va a dificultar aun más el hacer ese juego combinativo, tenemos que ser capaces de manejar varios registros y este domingo más”, concluyó.