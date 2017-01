Coruxo FC - SD Ponferradina: Ganar para no despedirse del playoff

Google Plus

La Ponferradina busca desde las 16:30h de mañana lavar la imagen tras la dolorosa derrota sufrida la pasada jornada frente al Somozas, que supuso un duro golpe anímico y clasificatorio, ya que la derrota del Pontevedra frente al Racing no fue aprovechada por los blanquiazules para ponerse a tan solo cuatro puntos del conjunto granate. La cuarta plaza parece ahora la única salvación para una Ponferradina perdida, sin rumbo y que se encomienda a la llegada de Yuri para conseguir llegar al playoff, algo que de no lograrse supondría un fracaso deportivo y duro golpe a las arcas del club, ya que el gigantesco presupuesto de los bercianos menguaría en una gran parte.

Negro panorama en Ponferrada

Con la llegada de Yuri se esperaba que las cosas no solo cambiaran, sino mejoraran tras las dos victorias y el empate más que digno en el derbi, sin embargo poco dura la alegría en la Deportiva esta temporada, y de nuevo tras otro partido para olvidar, el Somozas, colista y con tan solo doce puntos, asestó un certero golpe a la Ponferradina y en su feudo en el minuto 92 dejando helado a todo El Toralín y provocando de nuevo pitos en una afición, tan desencantada como crítica con su club. A pesar del enorme desembolso realizado por la Deportiva los resultados y el juego no acaban de llegar y el tiempo corre contra un equipo, que de no llegar al play off,y el ascenso supondría un absoluto fracaso así como una temido fin a más de una década de éxitos.

Cuando se afronta la última semana de fichajes y salidas del mercado de invierno, varios son los rumores de salidas y llegadas a la Deportiva, sin embargo, la prioridad blanquiazul será sacar de nuevo los tres puntos en una complicada salida a tierras gallegas, el Campo de O Vao examinará a un conjunto blanquiazul que llega con las bajas de Andy por sanción, y de Adán que sigue con su lento proceso de recuperación. El Coruxollega a la cita en 7º posición es decir justo detrás de la Ponferradina y con tan solo tres puntos menos, es decir una victoria local auparía a los gallegos a la 6º posición, empatando a puntos con su rival.

La Deportiva se encomienda a Yuri

Por lo tanto, la victoria ante el Coruxo se antoja más que vital, ya que una derrota unida a una victoria del Pontevedra dejaría a diez puntos la 4º plaza, siendo casi utópica salvar la desventaja, a pesar de quedar 15 jornadas aún del campeonato liguero. La llegada de Yuri, que a pesar de llevar más de dos meses y medio sin jugar, demostró ya contra el Somozas que no se le ha olvidado eso de marcar, y aunque el gol se le anuló por fuera de juego, vuelve a ser la principal y más efectiva amenaza de una Deportiva que se agarra a la vuelta de su talismán para soñar con algo grande en esta segunda vuelta.

La revelación se llama Coruxo

El Coruxo llega a esta jornada lanzado tras conseguir dos victorias seguidas frente a Osasuna B en casa y Tudelano a domicilio. Los gallegos que viven una de las mejores, sino la mejor temporada de su historia, miran de reojo el play off, viendo que la salvación, su objetivo primordial a principio de temporada, está casi consumado, cuando todavía faltan 16 jornadas para finalizar el campeonato. El conjunto coruñés sabe que una victoria frente a la Ponferradina destaparía su careta de equipo revelación y empezaría a soñar con algo inaudito en la historia del club, jugar un play off de ascenso a segunda división, algo inimaginable hace años, pero que ahora tienen muy cerca, pese a competir en uno de los grupos más potentes de la categoría.

Tres puntos para engancharse al tren del playoff

La Ponferradina viajará con casi todos sus efectivos a excepción de los ya comentados Andy y Adán, por lo que Munitis podrá contar con toda la plantilla, y con Yuri, que podria salir de titular tras la media hora que disputó frente al Somozas y el buen ritmo y rendimiento que dio. Se espera que pueda haber algún cambio en el once titular y que Caiado salga de titular acompañando al brasileño, a pesar de los rumores que lo colocan lejos de la Deportiva. El que podría no jugar y que se rumorea que podría también podría salir es Hector Figueroa, el delantero que con la llegada de Yuri tiene una más que difícil competencia, no acaba de adaptarse y sus pobres números en ataque podrían hacer que saliera de Ponferrada.

La defensa sería la zona que no se preveen cambios con Nacho López, Abel en banda y Xisco y Gonzalo como centrales, la baja de Andy en el centro del campo por sanción, contaría con Cidoncha y Goldar se prevé que pueda ser el sustituto del granadino. En banda Rios Reina y Menudo junto a Caiado y arriba Yuri. Munitis que vuelve a la defensa de cuatro, tras varias jornadas jugando con la defensa de cinco, buscará subir algún efectivo más al ataque en busca del gol, viendo los pobres números ofensivos, así como explotar la calidad y el olfato goleador del brasileño.

Posibles alineaciones: Coruxo FC vs. SD Ponferradina

XI Coruxo FC: Alberto Domínguez; Josu, Alberto García, Campillo, Pablo García; Iosu Villar, Antón de Vicente; Hugo Sanmartín, Jorge Fernández, Pibe; Camochu.

XI SD Ponferradina: Dinu Moldovan; Nacho López, Xisco Campos, Gonzalo de la Fuente, Abel Moreno; Menudo, Chavero, Cidoncha, Ríos Reina; David Caiado, Yuri.