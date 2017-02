Pallarés: "Confío 100% en las posibilidades de llegar a playoff"

Google Plus

Pablo Pallarés, esta mañana en sala de prensa. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, cuestionado sobre el partido de Copa RFEF esta noche ante el Real Unión, Pablo Pallarés manifestó que van a salir ganar pero tienen claro que su prioridad es la Liga: “Cada partido para nosotros es importante y este no va a ser menos, vamos a salir a ganar, hay que ser realistas, lo más importante es la Liga, queremos estar arriba y hay que luchar pero queremos llegar a la final de esta Copa y vamos a ir por la victoria”. El delantero valenciano insistió en que saldrán a ganar esta noche ante el Real Unión: “Vamos a salir a tope a competir, a coger buenas sensaciones del equipo y a ganar el partido.

Ayer se cerró el mercado de fichajes sin ninguna incorporación más en la Deportiva y Pallarés aseguró que van a pelear cada domingo para conseguir el objetivo: “Bueno, creo que los que estamos aquí intentaremos hacerlo lo mejor posible cada domingo, no pensar más allá, pienso que es un error pensar en el futuro, en lo que va a pasar, hay que ir partido a partido, intentar ganar los tres puntos y a final de temporada se verá si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal”.

El delantero blanquiazul manifestó las razones que le hicieron decidirse por la Ponferradina en este mercado invernal: “Decidí venir aquí porque pienso que es un gran club que no se merece estar categoría, y entre todos pues si hacemos las cosas bien intentar devolverlo lo más pronto a este club donde se merece y estoy muy ilusionado con este proyecto por eso he venido a aquí”.

Insistiendo en este tema Pallarés agradeció la confianza del club depositada en él y quiere devolverla en el terreno de juego: “Al final cada uno valora lo que siente y más o menos puede, hay veces que no puedes tampoco decidir, yo tenía varias opciones pero el proyecto que me presentaron y la confianza que me demostraron la quiero depositar aquí y es lo que hice desde un principio”.

Del partido del pasado domingo ante el Coruxo, el delantero valenciano se queda con la competitividad que a su juicio mostró el domingo pasado la Ponferradina en Vigo: “Tenía buenas sensaciones del partido del domingo pasado, a mi me gusto el equipo como compitió en un campo muy complicado porque el campo estaba encharcado, sabíamos lo que íbamos a jugar y así lo hicimos, pero tuvimos la mala suerte de que al final nos empataron, pero bueno las buenas sensaciones que me llevo son las del equipo y espero que este domingo podamos ganar”.

Por último, cuestionado sobre las opciones del equipo de clasificarse para PlayOff, Pablo Pallarés sigue confiando en alcanzar ese ansiado objetivo: “Yo confió 100% en las posibilidades, voy a poner un ejemplo del año pasado, nosotros estábamos a 12 puntos del primero y al final les sacamos seis, quedamos primeros y el Murcia quedó segundo, en el mundo del futbol puede pasar de todo y yo confío en ello”, concluyó.