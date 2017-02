Google Plus

SD Ponferradina - CD Boiro: duelo de fogueo. | Foto: SD Ponferradina.

Previsión de lluvia en El Toralín, aunque no de goles. La SD Ponferradina y el CD Boiro se verán las caras el próximo domingo en el campo berciano en un partido marcado por la previsión de lluvia. Los dos equipos llegan al partido en una dinámica negativa: en los últimos tres partidos solo han conseguido anotar un gol cada uno. La Ponfe acumula tres jornadas seguidas sin ganar mientras que el Boiro ha perdido dos partidos de forma consecutiva y por idéntico resultado: 1-0 ante el Osasuna B y 0-1 ante el CD Tudelano. El próximo partido se antoja crucial en el devenir de ambos equipos.

El turno de ‘La Samba’

Con 20 goles a favor la Ponferradina es, junto con el Boiro y cinco equipos más, un equipo que no sobrepasa la estadística de anotar al menos un gol por partido. Su bagaje es 0,87 goles por partido, una marca muy pobre para un equipo ideado para regresar a la categoría de plata del futbol español. Los de Pedro Munitis se vieron obligados a acudir al mercado invernal para mejorar sus registros y el elegido para encomendar el ataque blanquiazul fue un viejo conocido de la afición berciana: Yuri de Souza Fonseca.

Yuri regresa a la Ponferradina un año después

El ariete brasileño abandonó el conjunto leonés en el mercado invernal de 2016 para fichar por el Quingdao Huanghai de la Liga China con los que festejó 10 dianas. Atrás quedaban siete temporadas en las que el nueve se erigió como el gran ídolo de El Toralín, jugando más de 200 partidos y anotando casi un centenar de goles con los que logró dos ascensos a Segunda División. Ahora, Yuri regresa al que fue su hogar para ayudar a Figueroa, Pallarés (también llegado en este 2017) o Pastrana a engordar el saco de goles a favor del conjunto berciano, algo que no pudieron hacer Juanto Ortuño o Rayco que buscaron en enero nuevas proyectos lejos de Ponferrada. Desde su llegada, el técnico montañés ya le ha dado la alternativa al carioca saliendo desde el banquillo en los últimos dos encuentros ligueros, pero todavía no ha visto puerta. El próximo partido ante el Boiro puede ser el momento idóneo para la titularidad del de Maceió.

Por otro lado, la Ponfe tiene el hándicap de haber jugado entre semana. El pasado miércoles la deportiva empató a cero ante el Real Unión de Irún en la ida de la Copa Federación, partido en el que por cierto el ya citado Yuri formó parte del once titular. Los cuartos de final se decidirán por tanto en Irún el próximo miércoles. Todavía no ha trascendido la lista de convocados, pero teóricos titulares como Nacho López, Andy, Cidoncha o Figueroa jugaron algunos minutos en el encuentro ante el conjunto vasco, por lo que está en la mano de Pedro Munitis decidir si da descanso a algunas de sus figuras para preparar la eliminatoria todavía abierta del próximo miércoles o si en cambio prioriza el choque liguero.

Los goles pasan a ser lo de menos

Gran noticia para el CD Boiro el pasado viernes. Después de la semana más convulsa de la temporada en Barraña cuando de saltó la noticia de que la plantilla llevaba dos meses sin cobrar, la normalidad parece restablecerse. Por la mañana el presidente David Places, que salió a dar la cara el pasado domingo para explicar ante los medios las dificultades económicas que atravesaba el club blanco y sus motivos, se presentó en los campos de entrenamiento de Vista Alegre para informar a la plantilla de que ya había abonado la mensualidad de noviembre y que el próximo viernes se abonará la de diciembre. La próxima jornada por tanto el club volverá a estar al día con los pagos.

La próxima semana la plantilla ya estará al corriente de pago

David Places demostró una vez más que es un dirigente que cumple su palabra y que sus promesas no caen en saco roto. A pesar de los inconvenientes que se le presentaron al presidente en las últimas semanas, aquejado de una larga enfermedad que lo obligó a guardar reposo durante unos días, el club ha sabido sobreponerse a esta situación gracias a la ayuda de los patrocinadores y de la gestión de su presidente y su equipo directivo ha recuperado la estabilidad. También hay que destacar la actitud de la plantilla, que a pesar de los nervios de no cobrar optaron por cerrar filas y mantener el silencio mediático confiando en la palabra del presidente para no agravar la situación.

Superado este impasse, el Boiro tiene otras dificultades que debe afrontar. Como la Ponfe, el conjunto barbazano está aquejado del mal de la falta de puntería. Los de Fredi Álvarez solo han anotado 19 tantos esta temporada, el cuarto peor registro del campeonato. Sin caras nuevas después de un mes entero buscando un nueve, Romay, Rubén Rivera y Pedro Beda siguen siendo los faros que iluminarán las acciones ofensivas boirenses. Por otro lado, el Pato Guillén, ausente los dos últimos partidos por el desgarro muscular que sufrió ante el Valladolid Promesas, puede volver al once en detrimento de Rodri. Aun no se han dado a conocer los nombres de los jugadores que viajarán a Ponferrada, pero el técnico moañés tiene disponible a toda la plantilla para confeccionar la lista de convocados de cara al encuentro.

Posibles alineaciones:

SD Ponferradina: Dinu Moldovan; Nacho López, Xisco Campos, Núñez, Abel Moreno; Menudo, Andy, Chavero, Ríos Reina; Yuri de Souza, Pablo Pallarés.

CD Boiro: Pato Guillén; Axel, Catú, Mateo Garcías, Jimmy; Borja Yebra, Pablo Pillado; Marcos Álvarez, Romay, Juampa Barros; Pedro Beda.