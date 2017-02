Pedro Munitis:"No hay pasos atrás, se acabaron las excusas"

Google Plus

Munitis durante la rueda de prensa previa al partido contra el CD Boiro de este domingo / Foto: SDP

Como siempre en la rueda de prensa previa a un partido de la SD Ponferradina toca acordarse de Adán Gurdiel. Con el de este domingo serán 12 partidos los que el faberense se ha perdido de forma consecutiva por culpa de una osteopatía de pubis. Algo "complejo" en palabras de un Pedro Munitis que "por experiencia propia" recomienda precaución al jugador. "No sabes cuando va a evolucionar, si vas acabar en el quirófano. Crees que no te vas a curar nunca. Es muy incómodo y difícil de quitar. Pero bueno, Adán va evolucionando y cuando desaparezca el dolor y empiece a estar en el campo será el mismo de siempre" asegura el técnico de la Deportiva.

Un entrenador que va cumpliendo partidos en el banquillo de El Toralín y que va dejando entrever cuáles son sus preferencias para el once. En el centro del campo, por ejemplo, suele contar con jugadores como Cidoncha o Chavero pero para el encuentro contra el CD Boiro podría incorporar entre los titulares al veterano Jonathan Ruiz. "Ha dado un paso al frente en el partido del miércoles contra el Real Unión y contamos mucho con él" explicó Munitis.

A pesar de las dudas que suscitan los últimos resultados, el míster afirma que "no hay pasos atrás, se acabaron" y vuelve a incidir en que "mucho está en la cabeza. En casa contra el Somozas nos tiran una vez y es gol, pero habíamos tenido tres o cuatro para adelantarnos. En Coruxo cuando más claro lo teníamos al final nos acaban empatando. Cuando tienes miedo a que pase algo, al final ocurre". La temida ansiedad de Munitis atenaza a sus pupilos en cada partido, pero hay conjura para crecer y subir posiciones.

Esa confianza en el grupo se basa en el trabajo, "el único argumento", dice. "Tenemos que ser más agresivos y tratar de finalizar las jugadas. Estamos muy sólidos con la defensa de cuatro, probamos en Copa y el Real Unión apenas generó ocasiones de peligro".

"Se están dando pasos en la buena dirección" señaló sobre el desarrollo de los entrenamientos. Todos, orientados a preparar un partido ante un rival que llega en un mal momento, sobre todo en lo extradeportivo. La llegada de un nuevo entrenador no ha calmado las aguas y el CD Boiro está herido. "Es un arma de doble filo, querrán venir aquí a reinvindicarse y demostrar lo buenos profesionales que son y más en un escenario muy atractivo para mostrarse como El Toralín", aunque matiza: "Nosotros estando a bueno nivel tenemos que fijarnos poco en el adversario".

Por último, Munitis no dio pistas sobre el once pero sí destacó que con las dos nuevas incorporaciones en la delantera de Yuri y Pallarés el equipo "tiene más alternativas y puede jugar más directo", algo ideal para un partido embarrado, con lluvia, como el que se prevé el domingo. Pero Pedro sentenció: "Nos tendremos que adaptar al campo, estamos preparados técnica y físicamente. Ya no hay excusas ni tiempo para dejar pasar oportunidades". Y está en lo cierto. La primera, contra el CD Boiro.