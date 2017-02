Andy, disponible ante el Boiro

Google Plus

Andy en un entrenamiento de esta temporada. | Foto: SD Ponferradina.

Tres puntos o la guerra en El Toralín. No sirve otro resultado, la SD Ponferradina necesita superar al CD Boiro en el duelo que disputen este domingo desde las 17:00 horas en tierras bercianas. Las dudas generadas por el juego y los resultados del conjunto blanquiazul hacen que los aficionados no permitan a los suyos un tropiezo que les alejaría definitivamente del objetivo del playoff de ascenso. Un duelo fundamental para el futuro más cercano de un cuadro que no está encontrando la regularidad y la solidez esperada en los primeros meses de competición.

Como viene siendo habitual en los encuentros que la Deportiva disputa en su feudo, Pedro Munitis no facilitará la lista definitiva hasta instantes antes al arranque del encuentro. La principal novedad que podría presentar el técnico cántabro en su convocatoria es la entrada de Andy tras cumplir un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones. Después de varios encuentros con dudas, el entrenador del conjunto berciano tendrá suficientes variantes para tratar de sorprender a su rival con el fin de sumar los tres puntos.

Una de las principales dudas que podría encontrarse Pedro Munitis es en la punta del ataque, donde la falta de gol no termina de asentar a la dupla delantera. El técnico cántabro podría apostar por una zona ofensiva inédita con Pablo Pallarés y el estreno titular de Yuri de Souza tras su retorno al equipo. Si bien, lo que está claro es que junto a Héctor Figueroa, son los dos jugadores que más opciones tienen de formar en la punta del ataque por delante de David Caiado. Las bandas parecen una zona totalmente reservada para Menudo y Ríos Reina, lo que podría provocar la salida de Víctor Pastrana.

Y es que después de muchas jornadas, Pedro Munitis se verá obligado a realizar un descarte que no sea uno de los jugadores del filial que se ejercitan habitualmente con el primer equipo. Jonathan Ruíz, Víctor Pastrana y David Caiado son los favoritos para no vestirse de corto ante el CD Boiro. Uno de éstos tres jugadores se perderán el enfrentamiento ante el conjunto gallego como hará también Adán Gurdiel, que continúa recuperándose de la pubalgia sufrida ya hace más de dos meses.

Disponibles de la SD Ponferradina ante el CD Boiro

Porteros: Javi Olmedo y Dinu Moldovan.

Defensas: Nacho López, David Goldar, Gonzalo de la Fuente, Xisco Campos, Miguel Núñez y Abel Moreno.

Centrocampistas: Andy, Chavero, Cidoncha, Jonathan Ruíz, Víctor Pastrana, Juan Carlos Menudo, José Antonio Ríos Reina y David Caiado.

Delanteros: Yuri de Souza, Pablo Pallarés y Héctor Figueroa.