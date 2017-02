Munitis: “Yuri es un referente al que sus compañeros siguen”

Munitis siguiendo de cerca el partido desde el area tecnica. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Pedro Munitis se mostró satisfecho porque el equipo consiguiese por fin un triunfo con relativa comodidad: “La verdad que teníamos ganas de ganar un partido en casa con autoridad, ha sido una primera parte en la cual nos podíamos ir con más goles en marcador, hemos sido capaces de generar ocasiones durante el juego y generar ocasiones en contragolpe, creo que hemos estado mejor todavía en la segunda parte que en la primera, otra vez haciendo situaciones de gol”.

El técnico cántabro destacó que su defensa no estuvo lo suficientemente contundente por las dos grandes oportunidades que les generó el Boiro: “Hemos tenido dos descuidos en defensa que nos podía haber costado caro, con 1-0 en el marcador, paramos la defensa y se nos quedan delante del portero y otra que nos cogen la espalda a un central, que también tenía que estar el lateral tapando la espalda, también puede ser por la comodidad del partido, por las ganas de meter algún gol más, de pensar más en atacar que en defender, puede ser que te lleve a esto”.

El entrenador de la Deportiva manifestó que ahora tanto cuerpo técnico como jugadores tienen más claro el patrón a seguir: “Este mes pasado ha sido un mes muy complicado, con un mercado abierto con incorporaciones y con salidas que te trastoca un poco a todo, que es casi a volver a empezar, analizar las características de nuestros jugadores y darle forma, creo que ahora mismo todos lo tenemos mucho más claro”.

Cuestionado sobre Yuri, Munitis valoró especialmente el compromiso a nivel defensivo que está aportando desde su llegada: “Vosotros lo conocéis mejor que yo, que habéis tenido la fortuna de disfrutarle todos estos años atrás, resaltaría lo que dije el otro día, que Yuri tiene gol no lo vamos a descubrir nosotros, que es un jugador muy determinante en ataque no lo vamos a descubrir nosotros, lo que creo que si podemos descubrir es el compromiso con el equipo cuando no tiene la pelota, lo vuelvo a recalcar, felicitarle no solo por lo que nos da en ataque, si no por el compromiso que está teniendo con el equipo en defensa, es el ejemplo a seguir y el ejemplo que le da a los demás es muy bueno”.

El técnico cántabro apostó de inicio por situar a Cidoncha en banda derecha y quedó bastante satisfecho con su aportación: “Creo que ha estado bien, se ajusta más a sus características, es un jugador que es mas de tener la pelota en su poder quizá en el medio campo no va mucho esta forma de jugar, tiene que modificarla, jugar a menos toques, en banda creo que le va bien, ha sido capaz de sacar muchos centros, tiene mucha capacidad de trabajo, físicamente es un jugador poderoso, estamos contentos con el trabajo que ha hecho hoy”.

Otra vez cuestionado por Yuri, Munitis volvió a insistir en su compromiso y manifestó que es el ejemplo a seguir para los compañeros: “Es un jugador muy importante, ahora mismo por su trayectoria, por lo que es en el club y en la ciudad y por la experiencia que tiene esta claro que es un referente, al cual sus compañeros siguen, es muy importante lo que está haciendo no solo con balón sino con su actitud”.

El entrenador de la Deportiva dio los 90 minutos al ariete brasileño ya que aseguró que se sentía bien físicamente: “Es una forma de que vaya cogiendo este estado de forma optimo que esperamos que coja lo antes posible, le he preguntado antes de hacer el último cambio, se encontraba bien, estaba con buenas sensaciones, no tiene porque un delantero volver a hacer otra tarjeta si sabe que tiene una, por eso ha sido la decisión de mantenerlo en el campo”. Munitis valoró la importancia del tempranero tanto de Ríos Reina que abrió el camino para la Deportiva: “Ha llegado en un muy buen momento, todos necesitábamos un gol tempranero, ha sido un bombazo, ha sido la leche, podíamos habernos adelantado antes con el cabezazo de Yuri en un buen centro de José, pero ha sido un gol espectacular”.

El técnico aseguró que tanto Andy como Chavero tuvieron algún problema físico durante el encuentro: “Andy viene arrastrando alguna que otra molestia, pero antes de empezar el partido estaba perfectamente, por momentos le dan calambres, luego se le pasa y sigue jugando, Chave a última hora se le subían un poco los gemelos, pero sin más”.A la tercera fue la vencida y la Ponfe aprovechó la derrota del Pontevedra para recortar puntos y Munitis calificó esto como importante para la moral de sus jugadores: “La primera buena noticia somos nosotros por ganar un partido en casa con autoridad y luego si somos capaces de con nuestras victorias recortar puntos mejor que mejor, esto para la moral del grupo es muy bueno”.

Por último, cuestionado sobre los partidos y viajes que tendrá que afrontar la Deportiva esta semana, con la vuelta de Copa Federación en Irún el próximo miércoles, Munitis manifestó que la prioridad es la Liga: “Es que es muy complicado preparar un partido en estas circunstancias, es lo que nos toca, nuestra prioridad es la liga, pero nos viene bien para seguir dando minutos a gente que en Liga no los está teniendo tanto, es muy complicado jugar un partido el miércoles con un viaje de la leche y otra vez el domingo con otro viaje de por medio pero como no podemos escoger pues mirarlo de la mejor manera posible”, concluyó.