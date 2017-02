Yuri: "Este es el camino a seguir"

Google Plus

Yuri volvió a marcar con la camiseta de la Deportiva. | Foto: SD Ponferradina.

No pudo estrenar de mejor forma titularidad Yuri de Souza. El delantero brasileño volvió a formar de inicio en la SD Ponferradina y fue uno de los más destacados en la victoria ante el CD Boiro. 'O Fenómeno' provocó el penalti que el mismo se encargaría de transformar y que supondría la sentencia en una victoria muy tranquila para los intereses bercianos. Tras el duelo, el capitán de la Deportiva atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Toralín.

El atacante brasileño no dudó en alabar el trabajo de sus compañeros en uno de los mejores encuentros de la temporada de la Deportiva: "El equipo ha entrado muy bien al partido y el choque ha sido muy completo". A pesar de ser un 'recién llegado', Yuri explicó que "necesitábamos un duelo así". 'O Fenómeno' aseguró que "sabemos que tenemos plantilla, jugadores para dar mucho más y estar en otra situación en la tabla" y concluyó con un mensaje de optimismo: "Este es el camino a seguir".

"Sinceramente no pensaba estar tan bien".

Yuri de Souza no escondió la importancia del tanto de Ríos Reina en los compases iniciales: "Fue un golazo, allí empezó el camino de la victoria". El delantero blanquiazul se mostró contento "por la victoria" porque "el equipo ha estado bien buscando siempre el segundo gol". En cuanto al ámbito personal expresó su alegría por ser titular y disputar el encuentro completo a buen nivel: "Sinceramente no pensaba estar tan bien, que no iba a aguantar los 90 minutos, pero lo hice y bien". 'O Fenómeno' apuntó que "durante la semana intentó entrenar al máximo para coger ritmo y estar al nivel físico de mis compañeros".

Además volvió a marcar con la Deportiva. Yuri expresó su satisfacción por volver a hacerlo: "Desesperado no, pero ganas tenía y muchas. Bien que conseguí un tanto y sirvió para la victoria". En cuanto a los posibles penaltis sufridos, el delantero brasileño ironizó: "Esto nos pasa a Neymar y a mí". En un tono más serio aseveró que "hay que ayudarlos, sé que no es fácil. Hablo con ellos durante el partido para que vayan bien las cosas. Hay que respetar y seguir adelante". El atacante blanquiazul confirmó que finalizó el encuentro con "algunas molestias", pero "con fuerza para seguir adelante".