Ríos Reina: "Esperamos encadenar una serie de partidos y tirar hacia arriba"

El lateral sevillano consiguió el primer gol del encuentro | Foto: SD Ponferradina

Un sensacional gol para ganarse a la afición blanquiazul y señalar el camino de la victoria. Ríos Reina fue uno de los jugadores más destacados de la SD Ponferradina en su triunfo ante el CD Boiro. El lateral sevillano demostró su potencial físico incorporándose constantemente al ataque y con un fantástico tanto que significó el 1-0 al paso por el minuto siete de juego. Tras el encuentro atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Toralín.

José Antonio Ríos Reina abrió el marcador con un fantástico tanto, aunque no dudó en restarle importancia al apartado personal y alabar el trabajo de equipo realizado: "Ya no solo el gol, el equipo ha hecho un partido muy completo. Esperamos encadenar una serie de partidos y tirar hacia arriba". El lateral sevillano explicó que "he tenido buena opción, he visto claro golpear y con la suerte de que ha entrado y he podido ayudar al equipo". "Hasta que no la veo dentro no me lo creía. Ellos han disparado al travesaño y la mía podía haber sido lo mismo", concluyó.

"Tenemos que sumar sí o sí y recortar".

El zaguero sevillano reveló que el cuadro blanquiazul estaba muy pendiente de todo lo que estaba sucediendo en el duelo entre el Pontevedra y el filial del Celta: "Nosotros hemos llegado al descanso ganando 1-0 y sabíamos lo que pasaba en Pasarón y hemos salido en la segunda parte a ganar". "Tenemos que sumar sí o sí y recortar", sentencio. En este sentido, Ríos Reina expresó que "la semana pasada desaprovechamos la oportunidad en los últimos minutos", no así en ésta, en la que "se nos ha presentado de recortar y estoy seguro que lo vamos a conseguir".

Un partido muy completo de una Deportiva que al fin ha conseguido un triunfo cómodo en casa: "El equipo desde el primer minuto se puso el mono de trabajo y se ha visto en el campo". Ríos Reina explicó que "tenemos que seguir así, disfrutar de la victoria y mañana a por el siguiente". En referencia a las posiciones en las que puede jugar, tanto en el extremo como en el lateral, el sevillano comentó que "me encuentro bien en los dos sitios, ya lo he dicho que donde me ponga aportaré mi granito de arena". "Estoy aquí muy contento y para nada me marcharía de aquí", concluyó.