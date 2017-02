Chavero: "Tenemos el playoff a un partido y hay que mirar hacia adelante"

Chavero en la sala de prensa de El Toralín. | Foto: SD Ponferradina.

Molestias en los isquiotibiales provocaron que Pedro Munitis optara por no forzar con un Chavero que se quedaba en el banquillo por precaución. Si bien, la repentina lesión de Andy en la primera mitad cambiaba los planes y obligaba a devolver al terreno de juego a un centrocampista catalán, que saltaba al terreno de juego sin apenas calentar. El mediocentro de la Deportiva atendió, tras el choque disputado, a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio El Toralín.

El centrocampista de la Deportiva reconocía llevar "un par de semanas con los isquiotibiales encogidos y hoy había decidido que debía empezar en el banquillo". Sobre su salida al campo explicó que "hay que estar preparado cuando haga falta" y desveló que la lesión de Andy "nos ha pillado por sorpresa, porque sino hubiéramos estado calentando un rato antes". "Espero de aquí al domingo que viene estar bien ya", sentenció.

"Ahora es complicado ganar los puntos".

Chavero expresó su preocupación por la posible baja de dos jugadores que "nos dan un plus". "Me preocupan las lesiones de Yuri y Andy, ojalá sean muy poco", reconoció el centrocampista que explicó como había visto el desarrollo del encuentro: "ellos juegan muy bien el balón, pero es cierto que no tenían profundidad, no recuerdo ninguna ocasión. Nosotros hemos tenido bastantes, pero por lo que sea no nos entran". Si bien, expresó su crítica al rival ya que "cada vez que viene un equipo se encierra. El Caudal hoy pone cinco defensas cuando viene jugando con cuatro y es más complicado". El catalán explicó que "nos está costando más jugar con la gente de abajo, el modo de juego no nos viene demasiado bien. Equipos de arriba, que quieren ganar y superarte dejan más espacios a la espalda",

El jugador de la Deportiva reconoció que "ahora es complicado ganar los puntos" y pidió calma ante la situación en la que se encuentra el equipo: "Tenemos el playoff a un partido y tenemos que mirar hacia adelante. Recortamos un punto más y, sobre todo, ser optimistas y pensar en el próximo partido". Sobre el próximo encuentro en superficie sintética, Chavero fue contundente: "No nos tiene que preocupar que sea césped artificial. Tenemos que ir con todo allí y hacer el punto bueno conseguido en El Toralín".