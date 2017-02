Cidoncha: “Lo importante es no descolgarse y estar ahí en la pelea por el PlayOff”

Sergio Cidoncha, esta mañana en la sala de prensa de El Toralin. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Sergio Cidoncha manifestó que son una desgracia las lesiones de Andy y Yuri pero los jugadores que lo sustituyan deben estar preparados para hacerlo bien: “Siempre que un jugador se lesiona es una pena para todos, es la realidad del futbol y de sus equipos en su interior, tiene que estar todo el mundo preparado para que cuando le toque la oportunidad darlo todo”.

El centrocampista madrileño aseguró que necesitan sentirse cómodos en el terrenos de juego para que empiecen a llegar las victorias: “Creo que es cuestión de que el equipo se encuentre cómodo dentro del campo y nos quitemos esa losa que tenemos encima y despierte un poco esa actitud que necesitamos para ganar los partidos”.

El jugador de la Deportiva reconoció que han desaprovechado opciones de subirse al Playoff pero manifestó que se encuentran a tiro del Pontevedra: “Está claro que hemos perdido oportunidades de poder estar ahí en el PlayOff, mirándolo positivamente estamos recortando, aunque sea poco a poco, esto es muy largo, lo importante es no descolgarse y estar ahí en la pelea”.

Cidoncha se mostró satisfecho con el hecho, el único positivo, de que el equipo lleva tres jornadas sin encajar gol ni perder: “Soy una persona positiva y siempre me quedo con las cosas buenas, me quedo con que llevamos ya varios partidos con la portería a cero y sin perder”. El jugador blanquiazul insistió en el mensaje que lanza su técnico, en la complejidad de ganar encuentros en esta categoría: “Todos los equipos de la Segunda B, todos los equipos de la categoría es muy difícil ganarles, de verdad, hay que trabajar los partidos cada semana y llega el domingo pelear para poder ganar el partido”.

Este próximo domingo la Deportiva se enfrentará a un equipo de la zona baja como es el Guijuelo, pero Cidoncha manifestó que da igual la situación del rival y que necesitan competir bien para ganar: “Todos son igual de peligrosos, contra los equipos de arriba tenemos mejores resultados, contra los de abajo no, nos da igual jugar contra los de arriba o contra los de abajo, tenemos que jugar igual, tener una buena actitud y competir bien”.

Por último, el centrocampista blanquiazul aseguró que el césped artificial no ayuda al equipo pero no será una excusa el próximo domingo ante el Guijuelo: “El campo obviamente no nos va ayudar porque es verdad que el artificial a estas alturas, entre que estás jugando en natural y cambias y te pones en artificial te puede pesar un poco, pero no hay excusa”, concluyó.