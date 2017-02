Víctor Pastrana: "Somos 20 en plantilla y solo puede poner a 11"

Víctor Pastrana en la sala de prensa de El Toralín. | Foto: SD Ponferradina.

A pesar de disponer de una plantilla corta, Pedro Munitis no está contando de forma habitual con varios de sus jugadores. Ese es el caso de Víctor Pastrana. El extremo cedido por el Alcorcón no ha tenido la continuidad esperada y sumaba hasta el pasado domingo varios encuentros sin entrar en los planes del técnico. El atacante atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio El Toralín tras la sesión de entrenamiento de este jueves.

El jugador de la Deportiva se mostró "muy contento ya que llevaba bastantes partidos sin disputar ni un minuto". A pesar de la falta de ritmo, Víctor Pastrana aseguró que "me sentí muy cómodo sobre el campo, con buenas sensaciones y espero que me siga dando minutos". El extremo cedido por el Alcorcón también explicó todos los momentos por los que ha pasado esta campaña: "Empecé la temporada jugando, luego un tramo en el que apenas tuve minutos. Con Pedro Munitis tuve un tiempo que jugaba todo y hasta ahora no estoy teniendo los minutos que me gustarían, pero seguiré trabajando para jugar lo máximo posible".

"Llevamos varios partidos sin ver puerta y eso lo tenemos que mejorar".

Víctor Pastrana explicó que se siente más cómodo jugando por la banda derecha: "Me gusta más jugar a pierna cambiada, por la derecha, se lo comenté al míster hace tiempo y ahora me está poniendo ahí y me sentí con confianza e intenté hacer gol". Aunque ver puerta parece uno de los principales problemas que se esté encontrando la Deportiva en las últimas semanas: "Nos está faltando. Llevamos varios partidos sin ver puerta y eso lo tenemos que mejorar. En defensa estamos bien". Este domingo volverán a tener una nueva oportunidad de resarcirse en un escenario complicado: "Aunque no podamos llevarnos los tres puntos mejor uno que nada. Entrenamos para conseguir la victoria, estamos trabajando a pesar de saber que es un campo difícil".

El atacante de la Deportiva no quiso culpar a Pedro Munitis por su situación: "No es culpa de ninguno. Somos 20 en plantilla y solo puede poner a 11 la decisión que él tome la respeto y espero aprovechar los minutos que me dé". A pesar de todos los problemas, Víctor Pastrana lo tiene claro: "Por no disputar tantos minutos como me gustaría no voy a perder la confianza y la fé en mí mismo. Cuando me dé la oportunidad saldré a dar el 100% y a esperar a que me siga poniendo". El extremo cedido por el Alcorcón reconoció que "venía para tener minutos, pero eso no depende de mí, es el entrenador el que decide" y confirmó que "mentalmente estoy bien, nunca pierdo la confianza en mí mismo. En el momento que bajes los brazos estás perdido de verdad".