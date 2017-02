Munitis: "Es un partido totalmente diferente a como se plantearía en El Toralín"

Google Plus

Pedro Munitis, esta mañana en sala de prensa. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Pedro Munitis valoró la lesión sufrida ayer por parte de Abel Moreno: “Ayer cuando acaba el entreno estaba con muchas molestias en el tobillo, y parece que tiene un esguince, otro más a la lista de bajas”. El técnico cuenta con cinco bajas para afrontar el compromiso en Guijuelo y manifestó que para el supone un problema no tener a todos disponibles para poder elegir: “Para nosotros es un bendito problema es el que tener que hacer una convocatoria o tener posibilidades de elegir entre todos los jugadores de la plantilla sabiendo que cada uno que dejes fuera seguramente estaremos siendo injustos porque todo el mundo está enchufado, esta semana por desgracia no lo tenemos”. Munitis confirmó que los canteranos Yac y Javi García entrarán en la convocatoria para el partido.

Con la ausencia de Andy en el centro del campo se abre un abanico de posibilidades para el técnico cántabro que aseguró que elegirá entre Núñez, Cidoncha, Chavero y Jonathan Ruiz las dos posiciones para el doble pivote en el centro del campo: “Sergio ha estado jugando en el mediocampo , conoce la posición, Chavero también ha jugado en diferentes posiciones en el mediocampo en muchas ocasiones, Miguel Núñez también conoce la posición y Jonathan que es su posición especifica, entre estos cuatro jugadores elegiremos”.

Sin embargo, en la delantera no quiso revelar quién será el sustituto de Yuri y el entrenador blanquiazul manifestó que buscan aprovechar los picos altos de forma de cada uno de sus jugadores: “Buscamos que nadie se crea con el puesto, que todo el mundo de el máximo en cada entreno y en cada partido, lo normal a lo largo de una temporada es que haya diferentes estados de forma, momentos en los cuales estas muy fino y en otros no tanto, esto es lo que vamos a tratar, no queremos que haya tanta diferencia entre unos jugadores y otros, debemos aprovechar los momentos en los cuales cada uno está bien”.

Munitis aseguró que el césped artificial será otro ingrediente más que añade dificultad al partido, pero aseguró que llevan preparado el encuentro y tendrán que adaptarse lo mejor posible a las circunstancias: “A todo el mundo le está costando ganar y nosotros no somos una excepción a esto se le añade la dificultad de un campo de hierba artificial, que hasta el momento no se nos ha dado bien pero siempre hay una primera vez, creo que las características del partido son muy determinadas, hay que saber entenderlas, creo que lo llevamos preparado y ahora es un aspecto mental, salir ahí, adaptarse lo que toca y competirlo, es un partido totalmente diferente a como se plantearía en nuestro campo, lo sabemos, lo conocemos y ahora solo queda adaptarse a ello”.

A pesar de contar con campos de césped artificial como el de Compostilla, Munitis declinó la posibilidad de entrenar esta semana allí porque cree que con una sesión el equipo no se va adaptar mejor a la superficie en Guijuelo: “Lo hemos estado valorando, es mas teníamos puesto el entreno del Jueves en Compostilla pero analizándolo, seguro que la superficie va a ser diferente a la de Guijuelo, un campo que creo que tiene un año o poco más, vamos a meter un partido en hierba artificial con lo que te hace esto en las piernas, con más riesgo de lesión y al final hemos valorado que con una sola sesión no haya gran adaptación, hemos preferido evitar riesgos de mas lesiones, sabemos lo que nos vamos a encontrar y es un aspecto mental, habiendo entrenando un día no creo que fuera a cambiar demasiado, este ser el motivo”.

Por último, cuestionado por la importante ausencia de Yuri durante unas semanas, Munitis cree que el resto de jugadores deben dar un paso adelante para minimizar la ausencia del ariete brasileño: “Te puede afectar de dos maneras, siempre que te pasa algo tienes dos opciones, tirarte al suelo y echarte a llorar o levantarte, revelarte ante la situación y saber que cada uno tiene que poner un poquito más de lo que esta poniendo para tratar de suplir de esta baja, creo que el equipo tiene carácter para coger esta segunda opción, veremos si el domingo es así”, concluyó.