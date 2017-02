Munitis: "Hemos tenido la más clara del partido, pero no hemos sido capaces de materializarla"

Google Plus

"Munitis en una rueda de prensa en El Toralín" / Fotografía: SDP

"No estamos siendo capaces de hacer gol" diagnosticó Pedro Munitis, entrenador de la SD Ponferradina, tras el partido entre su equipo y el CD Guijuelo. El resultado, un nuevo 0-0, es el tercer encuentro consecutivo en el que la Sociedad Deportiva Ponferradina ni marca ni encaja un gol. Ni frente a la Arandina CF, ni contra el Caudal Deportivo ni en su último envite ante el CD Guijuelo, el conjunto berciano ha sido capaz de perforar la portería contraria, una de sus principales carencias en la presente temporada. La llegada de Yuri y Pallarés en el mercado de invierno no ha solucionado un problema que aleja a los blanquiazules de los puestos de Play-Offs.

En la rueda de prensa posterior al partido, Munitis justifico un nuevo empate: "El equipo ha competido muy bien, se ha adaptado a una superficie que siempre ha sido negativa este temporada (sobre el césped artificial) y hemos tenido la más clara del partido, pero no hemos podido materializarla".

No obstante, no se pierde la esperanza en la capital berciana. El Pontevedra sufrió mucho para superar a un Burgos alicaído (2-1) y el Promesas cayó en Palencia por la mínima (1-0) por lo que el objetivo de los puestos de promoción se mantiene a cuatro puntos de distancia. Además, dejar la portería a cero también se está convirtiendo en algo habitual para los blanquiazules, lo cual no deja de ser positivo para los intereses de la SD Ponferradina. En sus últimos diez partidos solo ha encajado cuatro goles, dejando la portería a cero en seis.

"Seguimos en la misma línea de los partidos anteriores, prácticamente no concedemos nada pero nos cuesta mucho hacer gol" incide un Pedro Munitis que ya trabaja con los suyos para preparar el próximo compromiso de la Deportiva, el partido en casa ante la UD Multivera.