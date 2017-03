Ruíz: "Nos jugamos entrar en Play Off y eso se tiene que notar "

Jonatahn Ruíz en sala de prensa Foto: sdponferradina.com

El jugador ecijano de la Deportiva, Jonathan Ruíz, compareció ante los medios de comunicación para hablar sobre la situación del equipo, la previa del encuentro ante el Mutilvera, así como su vuelta a la titularidad tras la lesión de Andy. Preguntado sobre su expulsión en el partido de ida Ruíz fue claro. "Sí, no es revancha, pero sí que fue un partido complicado, además coincidió con el cambio de entrenador y fue una semana difícil, además fui expulsado y lo que buscamos es sacar tres puntos tan importantes como los anteriores".

"El gol es cosa de todo el equipo, no solo de los delanteros"

Sí se entrena el gol o es cosa de rachas, el centrocampista blanquiazul se mostró tranquilo, " esto son rachas, hay épocas en la que los delanteros la meten hasta con el culo y otras veces que no sale nada, pero al final el gol es cosa de todo el equipo, no solo de los delanteros, el resto del equipo tenemos que aportar más al equipo ofensivamente que es lo que estamos intentando hacer". Tras la racha de empates y la diferencia con el Pontevedra, sí son once las finales que quedan por disputarse, Ruíz se mostró confiado. "Es cierto que la situación que tenemos ahora mismo es la que hay, son cuatro puntos con el Pontevedra, no podemos mirar más que nuestros partidos, ganar partidos, que no podemos hacer otra cosa y esperar que ocurre".

"Nos jugamos mucho y eso se tiene que notar"

Sí el cambio de situación, tras su vuelta al once titular es positiva, Jonathan comentó que "siempre ha estado tranquilo, lo importante es el equipo pero como jugador siempre quieres jugar, hay 20 futbolistas que quieren jugar, es complicado y es el entrenador el que tiene que elegir, los jugadores tenemos que entrenar lo mejor posible para poder entrar en el once titular". Sobre el rival, sí el guión es parecido por la situación clasificatoria del rival y el juego que despliegan, Ruíz fue claro. "Es un equipo de la zona baja que se están jugando muchísimo, quieren seguir en 2b, nosotros nos jugamos entrar en Play Off y eso se tiene que notar".

"Cuando hemos tenido que dar un paso al frente nos ha costado, esto del fútbol siempre tiene revanchas aunque cada vez queda menos y esperemos que este domingo podamos sacar los tres puntos todos unidos y ojala empecemos a ganar de seguido".

Las bajas siguen condicionando el once titular

Respecto al once titular que veremos este domingo en el Toralín, las bajas siguen afectando al conjunto de Munitis que no podrá contar ni con Yuri, Andy ni Abel, además de la baja ya de larga duración de Adán, que se espera que pronto reaparezca en los entrenamientos con el equipo. Sobre el resto de los lesionados se espera que Abel Moreno vuelva para el partido frente al Racing de Santander la próxima semana. Peor pintan las cosas en los casos de Andy y Yuri que se espera que continúen de baja dos o tres semanas más de baja, duras bajas para un equipo que necesita el triunfo y el gol como el comer y al que ve las posibilidades de Play Off disminuyen jornada a jornada.

Actualmente, son cuatro los puntos que separan al Pontevedra, cuarto clasificado con 45 puntos, y a la Deportiva que ocupa la sexta posición con 41 puntos. Tras la victoria gallega frente al Burgos, unido al empate blanquiazul frente al Guijuelo, la victoria frente al Mutilvera se antoja más que fundamental, así como un pinchazo de Real Valladolib B y de los granates. El posible once de Munitis para el choque del domingo frente al conjunto navarro se formaría con Dinu en portería, Xisco Campos y Gonzalo en el eje de la zaga, con Rios Reina y Nacho López en bandas. El centro del campo con Jonathan Ruíz y Cidoncha, Menudo, Chavero y Pallares, con Héctor Figueroa en punta