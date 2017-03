Sin novedades en la lista de Pedro Munitis

Google Plus

Entrenamiento de esta semana de la Deportiva. | Foto: SD Ponferradina.

Hora de sumar de tres en tres. Parece que la Deportiva se ha olvidado de ganar, el conjunto berciano acumula varias jornadas sin conocer la victoria y eso ha provocado que el Pontevedra CF se vuelva a escapar hasta los cuatro puntos de distancia. El propósito de la SD Ponferradina sigue siendo la clasificación para el playoff de ascenso a Segunda División. Para ello, Pedro Munitis y sus pupilos necesitan hacer del Estadio El Toralín el fortín que todos esperaban al principio de temporada para luchar por esas cuatro primeras plazas de la tabla.

La semana no ha sido lo positiva que esperaba Pedro Munitis, que no ha podido recuperar a ninguno de los cuatro jugadores que se encuentran en la enfermería. El técnico cántabro explicó en la rueda de prensa previa al encuentro ante la UD Mutilvera, que, al menos, no han perdido a nadie más. El preparador de la Deportiva confirmó, del mismo modo, que Yuri de Souza podría retornar al equipo la próxima semana, cuando visiten el Estadio El Sardinero para enfrentarse al Racing de Santander. A priori, el delantero brasileño avanza bien de la lesión muscular de grado I en el bíceps femoral de su pierna izquierda sufrida ante el Caudal Deportivo. Más complicada parece la vuelta de Andy, que sufre una lesión muscular de grado II extensa en el gemelo externo de su pierna derecha y le restan varias semanas más antes de reincorporarse.

Los otros dos efectivos que todavía no están a disposición de Pedro Munitis por sendas molestias físicas son Adán Gurdiel y Abel Moreno. Los dos zagueros de la SD Ponferradina se perderán el encuentro ante la UD Mutilvera por lesión, como ya hicieron el domingo pasado en el Municipal de Guijuelo. Mientras el faberense no termina de reincorporarse con el esto del grupo, el lateral izquierdo andaluz mejora de su esguince de grado II en su tobillo izquierdo, aunque no le permitirá estar aún en la citación de esta jornada.

De este modo, Pedro Munitis, por segunda semana consecutiva, se verá obligado a repetir la misma convocatoria de la jornada pasada en tierras charras. El técnico cántabro tendrá que disponer de dos efectivos del filial y todo apunta a que serán Yacouba y Javi García, que son los habituales elegidos. Esta semana se da la circunstancia de que el segundo equipo de la Deportiva se medirá al Atlético Paramés en Compostilla este mismo sábado.

Convocatoria de la SD Ponferradina ante la UD Mutilvera

Porteros: Javi Olmedo y Dinu Moldovan.

Defensas: Nacho López, David Goldar, Yacouba, Gonzalo de la Fuente, Xisco Campos y Miguel Núñez.

Centrocampistas: Chavero, Javi García, Cidoncha, Jonathan Ruíz, Juan Carlos Menudo, José Antonio Ríos Reina, Víctor Pastrana y David Caiado.

Delanteros: Pablo Pallarés y Héctor Figueroa.