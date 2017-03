Munitis: “Nuestro sino es vivir con la angustia hasta el final del partido”

Google Plus

Pedro Munitis en la sala de prensa de El Toralín. | Foto: SD Ponferradina.

En primer lugar, Pedro Munitis valoró el buen comienzo de encuentro de su equipo y el sufrimiento final consecuencia de perdonar numerosas ocasiones: “Hemos entrado bien en partido, hemos conseguido adelantarnos y seguido nos hemos llevado un tortazo que habitualmente a nivel anímico nos hace mucho daño, el equipo ha seguido creyendo, ha seguido moviendo la pelota deprisa, hemos generado infinidad de ocasiones y al final nuestro sino esta temporada el vivir con la angustia hasta el final del partido, un partido que a mi entender pues perfectamente podía haber acabado 6 ó 7 ó 8-2 8-3 siendo generosos con el rival, las hemos tenido de todos los colores, al final nos toca sufrir cada día”.

El técnico cántabro manifestó que el peligro del Mutilvera ha llegado a través de acciones a balón parado y reconoció que les falto algo de orden durante el tramos final del partido: "Todas las situaciones de peligro que nos han generado han sido a balón parado, ahí sí que nos han hecho daño, tienen gente con mucha envergadura, gente muy grande, buenos lanzadores, ahí cada falta da igual en el lugar del campo que fuera de mitad de campo hacia adelante las hemos pasado canutas pero luego durante el juego quizás necesitábamos saber diferenciado un poquito el ritmo alto cuando teníamos la pelota y estar un poquito más ordenados cuando no la teníamos”.

Con este triunfo, la Ponferradina asciende a la quinta posición de la clasificación y Munitis valoró la importancia de una victoria que de no haber llegado hubiera dejado el PlayOff casi imposible: “Hubiera sido ponernos a siete puntos, cada vez con menos partidos por delante, con menos margen, creo que todavía quedan 10 partidos por delante, quedan muchos puntos en juego pero cada vez va quedando menos, otro de los motivos por los que estar contento es que sabíamos el resultado del Pontevedra y la gente ha dado un paso al frente”.

El técnico de la Deportiva aseguró que su equipo fue ambicioso y siempre buscó la portería contraria para intentar cerrar el partido definitivamente: “No hemos querido ser conservadores, hemos querido meter el cuarto y si hubiéramos metido el cuarto, meter el quinto, creo que le debemos a nuestra afición darles el mayor espectáculo posible dentro de que tenemos que sacar los partidos adelante, si hubiéramos amarrado el barco ahora mismo me estaríais diciendo lo contrario que por qué no fuimos a meter el cuarto, hemos tratado de hacer algún gol más, en la situación que estamos el penalti nos hubiera cambiado la perspectiva de lo que estamos hablando”.

Munitis no quiso valorar la actuación del colegiado pero manifestó que sus jugadores deben controlar mejor sus emociones: “Ya sabéis que no opino de los arbitrajes ni cuando son favorables, que seguro que vendrá algún momento que lo sea ni cuando nos perjudican, es cierto que nos ha desquiciado a medio equipo, andaban los jugadores que se subían por las paredes, tenemos que ser capaces de controlar este tipo de cosas, aislarnos dentro de lo posible porque no sacamos beneficio de esto”.

Por último, cuestionado sobre su efusiva celebración del tanto de Menudo, el 2-1 para la Deportiva, calificó el gol de espectacular y valoró la buena jugada colectiva realizada por sus jugadores: “Las estamos pasando muy canutas aquí, ha sido un poco liberación, los jugadores lo están pasando mal y nosotros con la responsabilidad que tenemos también, ha sido una jugada preciosa, hemos sido capaces de llevar la pelota al lado contario, hemos sido capaces de jugar con gente cerca, para mí ha sido un gol espectacular y me he alegrado un montón por los jugadores”, concluyó.