Dinu: “El del Racing es un partido importante y lo necesitamos ganar”

Dinu Moldovan, esta mañana en la sala de prensa de El Toralín. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Dinu Moldovan fue preguntado por la decisiva pena máxima que detuvo el pasado domingo ante el Mutilvera y el cancerbero rumano cree que fue por intuición y por los nervios del lanzador: “No lo sé, alguien de arriba me ha dicho quédate en medio, fue intuición, fue un segundo penalti, después de que te meta también el estaba algo nervioso, he pensado en eso, estaba seguro que iba a tirar al medio, lo importante era ver si la cogía o no, quedarte en medio y cogerla encima es muy difícil”.

El guardameta rumano no quiso entrar a valorar mucho la actuación arbitral: “No se, creo que hubo bastantes jugadas que no fueron, tampoco podemos hablar de eso, la verdad que hubo jugadas que nos perjudicó el juego y más porque el equipo rival jugaba mucho a balón parado, ya se ha visto lo que nos pasó”. Dinu manifestó que piden fuera de juego en el segundo gol del Mutilvera: “Creo que hemos reclamado el fuera de juego porque el jugador estaba muy solo en el área pequeña, pero no lo sé porque no lo he mirado luego”.

A pesar de su decisiva intervención Moldovan aseguró que lo importante es ayudar al equipo y la importancia que tuvo para cortar la mala dinámica de las pasadas jornadas: “Mientras ayudo al equipo me da igual si salvo o no, fueron unos tres puntos buenos porque llevábamos una racha de cuatro o cinco partidos sin meter gol, vienen ahora tres, lo más importante son los tres puntos y la gente está contenta”. El portero blanquiazul manifestó que no le importa encajar goles mientras el equipo sea capaz de conseguir triunfos: “Mientras el equipo gane y cumplamos el objetivo a mi me da igual, no importa acabar el más goleado pero que el equipo esté lo más arriba posible”.

Sobre el importante duelo del próximo domingo ante el Racing, Dinu no quiso calificar el partido de trascendental pero reconoce que cada vez quedan menos jornadas y sería importante traerse la victoria de El Sardinero: “Clave tampoco se puede decir, lo que pasa que cada vez quedan menos partidos y estarás mas apretado y con más presión, es un partido importante y lo necesitamos ganar, vamos a ir con la mentalidad de ganar directamente, ya sabemos que es un partido difícil y a ver si tenemos suerte y traemos los tres puntos”.

Por último, el guardameta rumano, recuerda su gran actuación la última vez que visitó Santander y espera repetir el resultado conseguido de aquella: “Sí, porque es un campo que van a venir muchos espectadores, te da más ganas, es verdad que hice un buen partido allí y a ver si lo puedo repetir y que volvamos igual con los tres puntos”, concluyó.