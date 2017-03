Munitis: "Es un partido importante, no queremos distanciarnos más"

Pedro Munitis, esta mañana en la sala de prensa de El Toralin. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, el técnico de la Deportiva manifestó la plena confianza que tiene en que su equipo se pueda traer la victoria de Santander: “Creo que estamos capacitados para sacarlo adelante y con esa intención vamos, tratar de imponer nuestro juego al del contrario, estamos capacitados para imponerlo, es uno de los partidos complicados de la temporada en un campo difícil, luego todavía quedan nueve partidos por delante. Creo que el equipo la línea que lleva está capacitado para ganar de forma continuada a partir de ese momento, es un partido importante, no queremos distanciarnos mas pero si por lo que sea se produce creo que estamos capacitados para darle la vuelta a la situación”.

Cuestionado sobre la presencia de Yuri para este trascendental encuentro, Munitis no desvelo nada pero aseguró que si no está no pueden lamentarse y todos deben dar un poco más para suplir la ausencia del carioca: "Es un jugador muy importante, no solo lo que da dentro del campo, si no lo que da fuera, su carisma puede ser un poco el emblema del club, por su trayectoria, por lo que ha hecho y por lo que le queda por hacer. Si está fenomenal, mejor que mejor y si no está no pensamos en lo que no puede ser, los jugadores que están tendrán que dar un poquito más si cabe, con mucha alegría y a disfrutar del partido y sacarlo para adelante".

El técnico cántabro cree que el estado de ánimo influye en los futbolistas y valoró la brillante actuación de su equipo el pasado domingo ante el Mutilvera: "Lo que está claro es que el futbol es de los futbolistas, creo que nos ha penalizado muchísimo como se han dado las cosas desde el primer momento, el equipo por momentos se ha ido haciendo pequeño. Somos un estado de ánimo cuando estás bien estas confiado eres capaz de sacar lo máximo y cuando no, todo cuesta más y por ahí creo que el equipo está demostrando que no se abandona, que quiere, que cada jornada da un pasito mas este partido en casa por fin vimos la mejor versión de la mayor parte de los jugadores" .

Por último, Munitis manifestó que le gustó la versión más ofensiva de su equipo el pasado domingo pero aseguró que deben mantener un equilibrio y orden en el terreno de juego durante todo el partido: "Si pero no creo en una cosa u otra, creo que cuando no tenemos la pelota tenemos que seguir manteniendo la portería a cero, ser un equipo complicado, que defiende fuerte, que no deja muchos espacios, que le hacen pocas ocasiones y cuando tenemos la pelota tenemos que jugar con esta alegría pero esto es lo que hemos buscado desde el primer momento son dos facetas diferentes del juego, que hay que dominar las dos", concluyó.