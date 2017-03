Real Racing - SD Ponferradina: Un triunfo para soñar

Google Plus

La Ponferradina visita desde hoy a las 17:00 h los Campos de Sport del Sardinero con el objetivo de sumar una victoria fundamental en sus aspiraciones de alcanzar el Play Off. Tras la sufrida pero importante victoria frente al Mutilvera, los bercianos trataran de conseguir una victoria en un campo muy complicado frente a un rival que se juega no quedarse descolgado del primer puesto en su lucha con la Cultural, pero mirando de reojo lo que hace el Celta B, que se encuentra 3º a tan solo dos puntos de los cántabros. Un triunfo frente a los santanderinos supondría un golpe de moral muy grande para los bercianos, que además podrían recortar distancias con el Pontevedra.

Los gallegos que ocupan actualmente la 4º posición con 48 puntos, cuatro más que la Deportiva, reciben en su feudo al Valladolib B, 6º clasificado a seis puntos de los granates y a dos de los blanquiazules, por lo que la Ponferradina sabe que una victoria podría ser doble alegría si se dan los resultados en tierras gallegas. Las buenas noticias para la Ponferradina es la vuelta a los terrenos de juego después de casi seis meses del lateral faberense Adán. El jugador berciano, que sufrió una pubalgia no juega desde el mes de octubre y vuelve a una convocatoria en el tramo final de la temporada, momento en el que la Ponferradina se juega el todo o nada.

Otra de las buenas noticias, es la recuperación del también lateral Abel Moreno, que tras dos semanas apartado de los terrenos de juego vuelve a estar disponible para el técnico cántabro Munitis. Peor suerte corren por ahora Yuri y Andy, que continuan con sus procesos de recuperación y se prevé que estén disponibles en una o dos semanas. Lo mismo ocurre con Cidoncha que se fracturó el pie en un entrenamiento y a la espera de pruebas, podría perderse lo que queda de temporada, un duro golpe ya que con la baja de Andy y el propio Cidoncha, la Deportiva pierde para el importante partido de hoy a dos de los titulares en el centro del campo. También estará ausente Xisco Campos, por sanción tras acumulación de tarjetas tras ver la 5º amarilla frente al Mutilvera.

Partido especial para el cuerpo técnico blanquiazul

Sin duda, además del atractivo deportivo de ver frente a frente a dos de las mejores plantillas del grupo y de la categoría, sin duda uno de los puntos fuertes del partido estará en los banquillos. La vuelta de la Ponferradina al Sardinero supone ver a Munitis y Colsa un año después en Santander, aunque en esta ocasión será ocupando el banquillo del conjunto visitante. Los ahora técnicos de la Deportiva, son leyendas del racinguismo y cántabros de nacimiento, por lo que para ellos el partido de hoy será especial, ya que será la primera vez que visiten el Sardinero como entrenadores pero vistiendo los colores de otro equipo.

Tras la desilusión que supuso no conseguir el ascenso la temporada pasada, los ahora técnicos de la Deportiva abandonaron Santander con el sentimiento de frustración de no haber conseguido un ascenso que hubiera devuelto al Racing a la categoría de Plata. Tras la destitución de Manolo Herrero del banquillo blanquiazul, cogieron las riendas con el objetivo de resarcirse y conseguir el ascenso con la Deportiva, un año después del descenso. Otra de las curiosidades será que el banquillo racinguista lo ocupa actualmente Ángel Viadero. El míster de los locales, racinguista formado en la cantera y cántabro también, ocupo también el banquillo de la Deportiva apenas siete meses durante la temporada 2008/09, siendo destituido por los malos resultados en liga.

La Deportiva busca puntuar

Sin duda, tras el partido de León, la Deportiva afronta uno de los partidos más complicados de la temporada, sabiendo que lo queda de aquí en adelante será muy duro y en el que tendrán que dar el todo por el todo si quieren alcanzar el play off y poder soñar con el ascenso. La visita a El Sardinero enfrente a dos equipos con aromas a pasados mejores, ya que los últimos duelos entre ambos equipos se vivieron en la categoría de plata. La última visita de la Deportiva a Santander trae buenos recuerdos a los bercianos y malos par a los locales. Ocurrió en la temporada 2014/15 y la Ponferradina venció 0-1 con gol de Alberto Aguilar y supuso que la Deportiva siguise luchando por el play off en la última jornada.

Por su parte el Racing, perdió su oportunidad de depender de si mismo para salvarse y acabo descendiendo en la última jornada. En esta ocasión la situación es bien distinta, el conjunto local con 61 puntos, es segundo en la tabla a dos puntos del líder, la Cultural, y con 17 puntos de ventaja sobre su rival de hoy, que llega al partido en 5º posición con 44 puntos y muy lejos de las aspiraciones de liderato, objetivo marcado a principio de temporada. Sin embargo, aunque la distancia es más que considerable, ambos conjuntos saben que el ascenso a segunda se lo jugarán en mayo o junio, pero hoy una victoria de la Deportiva sería un refuerzo de moral muy importante para acercarse a la 4º plaza y encarar la recta final de temporada con la máxima ilusión

Los precedentes favorecen a la Deportiva

Sin embargo, en el último duelo ocurrido en esta temporada, y casualmente con el debut de Munitis y Colsa en el banquillo blanquiazul, la Deportiva se llevo el triunfo por 1-0 en uno de los mejores partidos, sino el mejor en lo que va de temporada. Por lo tanto, la ilusión es máxima, y el sueño del play off es posible, sin embargo, la Deportia sabe que le espera un partido tremendamente complicado y que un empate no amargaría, vista la trayectoria del equipo fuera de casa en la temporada donde cuesta mucho hacer gol. No obstante, la Ponferradina espera sacar rédito de la visita y conseguir una victoria que marque un antes y después en lo que resta por jugar.