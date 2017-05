Demasiadas dudas para Álvarez Tomé

Google Plus

Entrenamiento esta semana de la Deportiva. | Foto: SD Ponferradina.

Éxito o fracaso. A falta de tres jornadas para el final de la temporada, la SD Ponferradina podría decir adiós a las opciones de playoff de ascenso a Segunda División. Un triunfo este sábado del Pontevedra CF en el Estadio de O Vao ante el Coruxo FC y un tropiezo de la Deportiva podrían precipitar los acontecimientos y sentenciar la irregular campaña. En Ponferrada siguen aferrados al objetivo de alzarse con la cuarta posición y para ello necesitan sumar el triunfo frente al Real Valladolid Promesas y esperar el mal resultado del cuadro granate.

Eso obligará a Miguel Ángel Álvarez Tomé a disponer su mejor once ante un equipo que ha sido la principal sorpresa de la temporada en el Grupo I de Segunda División 'B'. No será sencillo. El preparador leonés tiene ante sí multitud de incógnitas en relación a los jugadores con los que podrá contar finalmente. Los problemas físicos están pasando factura a los efectivos de la Deportiva y la continuidad no está siendo la esperada. José Antonio Ríos Reina, que ha entrenado a menor ritmo y se ha perdido los últimos encuentros, podría forzar su retorno para tratar de ayudar a los suyos en la búsqueda del objetivo.

Las principales dudas para Miguel Ángel Álvarez Tomé llegan en la figura de Juan Carlos Menudo y Alejandro Chavero, lesionados en la sesión de entrenamiento de este sábado. El extremo sevillano podría actuar en el costado sin problemas después de superar la sobrecarga muscular sufrida. No así el centrocampista catalán. La participación del centrocampista catalán está casi descartada, como así lo confirmó el preparador de la SD Ponferradina en la rueda de prensa previa. Dos jugadores indiscutibles para el técnico leonés y que podrían perderse un trascendental duelo frente al filial del Real Valladolid.

El que no tendrá ningún tipo de problemas para ser el cancerbero titular es Dinu Moldovan después del susto vivido en el Estadio Les Caleyes. El guardamenta rumano formará parte de una lista de 18 jugadores en la que podría entrar Javi García en el caso de que algún jugador no pueda ser finalmente de la partida. El que parece que sí estará entre los elegidos es un Abel Moreno que se ha quedado fuera de la convocatoria en varias ocasiones para Álvarez Tomé. Más y más dudas en el peor momento de la temporada y con la necesidad imperiosa de sumar de tres en tres y esperar.

Disponibles de la SD Ponferradina ante el Real Valladolid Promesas

Porteros: Dinu Moldovan y Javi Olmedo.

Defensas: Adán Gurdiel, Nacho López, David Goldar, Xisco Campos, Miguel Núñez, Gonzalo de la Fuente y Abel Moreno.

Centrocampistas: Javi García, Jonathan Ruíz, Cidoncha, Andy, David Caiado, Juan Carlos Menudo, José Antonio Ríos Reina y Víctor Pastrana.

Delanteros: Yuri de Souza, Pablo Pallarés y Héctor Figueroa.