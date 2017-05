Yuri y Pallarés mantienen con vida a la Ponferradina

Google Plus

SD Ponferradina y Real Valladolid B, ambos equipos empatados a 51 puntos en la clasificación, 6º y 5º respectivamente se daban cita en El Toralín con el objetivo de apurar sus escasas opciones a la cuarta posición que da acceso al PlayOff que marca el Pontevedra. Ganar o ganar, no hay más margen de fallo para ambas escuadras. La Deportiva llegaba a este encuentro baja anímicamente tras dejar escapar el triunfo la semana pasada ante el Lealtad y por lo tanto no aprovechar por enésima vez el tropiezo del Pontevedra. Por su parte el filial blanquivioleta aterriza en Ponferrada tras dos pinchazos consecutivos ante Osasuna B y Tudelano que le hacen no llegar en buen momento al encuentro.

La Ponferradina afrontaba este encuentro con la única baja de Chavero, titular la jornada pasada ante el Lealtad, se perdía el encuentro por un traumatismo en su pie izquierdo. Por su parte el cuadro vallisoletano no podía contar para este encuentro con las bajas por lesión de Zambrano, Iván Martín y Deve pero recuperaban para esta cita a Higinio y Miguel Mari que partieron desde el once inicial formado por Rubén Albes.

Miguel Ángel Álvarez Tomé, que no podría ver el encuentro desde el banquillo por su sanción de dos partidos introdujo tres novedades en el once con respecto al once que empató ante el Lealtad la pasada jornada. Jonathan Ruiz entraría en el doble pivote con Andy en lugar del lesionado Chavero, Caiado sustituyó en la banda derecha a Cidoncha y Figueroa formaba la dupla atacante con Yuri en lugar de Pallarés que anotó su primer gol como blanquiazul la semana pasada. Contra pronóstico Ríos Reina parece superar sus molestias y entró entre los 18 convocados mientras que Chavero por lesión y Abel Moreno por decisión técnica se quedaron fuera de la citación.

Nadie consigue abrir la lata

Con una tarde desapacible por la lluvia intensa caída en las horas previas al partido y con la peor entrada de la temporada en El Toralín daba comienzo el encuentro entre Ponferradina y Valladolid B. El juego se inició con mucha intensidad por ambas escuadras, al primer minuto de juego, una gran jugada individual iniciada por Yuri acabó con un disparo de Adán que se perdió por encima del travesaño, no se hizo esperar la respuesta del filial blanquivioleta con un disparo de Vega que atraparía sin problemas Dinu.

La primera gran ocasión del partido llegaría a los siete minutos para el cuadro pucelano que mediante un saque de falta botado por Samanes que remató Calero muy cerca del poste derecho de la portería blanquiazul. Respondió tímidamente la Deportiva con un centro de Caiado al que no llegó Jonathan Ruiz y fue enviado por la zaga visitante a córner. Mucho ritmo en los compases iniciales del encuentro.

Cumplido el minuto veinte de partido, llegaría la mejor opción para la Deportiva por medio de Figueroa que no aprovechó la indecisión en la zaga vallisoletana y perdonó en el mano a mano ante Tanis. Poco después seria Miguel Mari el que remataria desviado por parte del Valladolid B. Tras una media hora bastante intensa de juego el partido bajaría en revoluciones en el tramo final de la primera parte donde no hubo aproximaciones peligrosas por parte de ambos conjuntos y llegaríamos al descanso con el empate sin goles.

Inicio fulgurante y remontada blanquiazul

Tras el paso por el túnel de vestuarios se volvió al ritmo frenético de los primeros minutos de encuentro, de hecho cumplido el primer minuto de juego de la segunda mitad llegaría el primer tanto del partido el 0-1 del Valladolid en un latigazo tremendo de Samanés que se coló en la portería blanquiazul. No acusaron el golpe recibido los pupilos de Tomé y acto seguido llegaría la respuesta de la Deportiva para igualar el encuentro. El tanto del empate fue obra de Yuri que definiría con calidad en el mano a mano ante el meta visitante Tanis igualada y alcanzar los 100 goles con la casaca blanquiazul. Tan solo dos minutos le duró la alegría al filial blanquivioleta.

Casi cumplido el minuto 60 Tomé introdujo el primer cambio del partido y a la postre decisivo dando entrada a Pallarés en lugar de Figueroa. Un error en la salida de balón de Núñez que entregó el balón a Manel Royo provocó una gran ocasión para el Valladolid B con el disparo de este que desvió a córner de manera providencial Dinu que evitó que el balón entrara por la escuadra y por consiguiente el 1-2. Sin duda, una de las acciones destacadas del encuentro.

Poco después sería la escuadra blanquiazul la que lo intentaba con un libre directo de Andy que se fue muy por encima del arco defendido por Tanis. Albes, el técnico pucelano, movía ficha y daba entrada a Mario en lugar de Vega y minutos más tarde Tomé hizo el segundo cambio en las filas de la Deportiva con la entrada de Pastrana en lugar de un desacertado Caiado.

El extremo madrileño recién ingresado en el terreno de juego puso un centro al corazón del área donde Yuri no consiguió rematar en una posición muy franca para hacer gol. Sin embargo, a siete minutos para la conclusión llegaría el 2-1 definitivo para la Ponferradina, Pallarés abrió el juego a banda izquierda por donde entraba Menudo que puso un gran centro a la cabeza del delantero valenciano con un sensacional remate ponía por delante a los blanquiazules en el marcador. Segundo tanto consecutivo para el ariete deportivista que ya vio portería la semana pasada en el duelo ante el Lealtad.

El Valladolid B no se dio por vencido y siguió intentando conseguir el empate hasta el final, con dos aproximaciones peligrosas por partida doble lateral diestro Arroyo que primero solventaría Dinu con alguna dificultad en un centro envenenado que se colaba dentro y posteriormente en el segundo intento el remate del jugador blanquivioleta se fue alto. Ya en el descuento, el filial vallisoletano lo intentaría en una jugada a balón parado que sacó Dinu y en la contra posterior la Deportiva pudo poner la sentencia al encuentro en un mano a mano que un fatigado Yuri no definió ante el meta visitante. Con esto se llegaría a la conclusión del encuentro con el 2-1 para la Ponferradina en un partido de intercambio de golpes que solventó la mayor efectividad en las dos áreas de la escuadra blanquiazul.

Con este triunfo (3º consecutivo en El Toralín desde la llegada de Tomé al banquillo) el equipo berciano es quinto con 54 puntos a tres del Pontevedra que es cuarto clasificado con 57 puntos a falta de dos jornadas para la conclusión de la temporada regular. Las opciones son mínimas para el equipo dirigido por Álvarez Tomé que además jugara en Tajonar el domingo próximo sabiendo lo que ha hecho el Pontevedra que disputará el sábado su encuentro ante una descendida Arandina. En el peor de los escenarios, la Ponferradina jugaría ante el Osasuna B ya sin opciones matemáticas de disputar el PlayOff.