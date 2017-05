Tomé: "El equipo ha sacado el partido adelante con justicia"

Google Plus

En primer lugar, Álvarez Tomé, que no pudo ver desde el banquillo el encuentro por sanción valoró positivamente el esfuerzo y la recompensa obtenida: “No es agradable verlo desde fuera del banquillo, se pasa peor pero satisfecho con el resultado y con la entrega del equipo”.

El entrenador blanquiazul aseguró que lo prioritario era cosechar un triunfo para mantener vivas todavía las esperanzas: “Lo importante era sacar el partido, creo que el equipo lo ha hecho con justicia y eso es con lo que me quedo, seguimos adelante con vida, dependemos de resultados de otros campos, vamos a ver qué sucede en la próxima jornada, nosotros a estar preparados para ir a ganar, después de muchísimas jornadas ya nos toca ganar fuera y lo que no podemos es fallar nosotros, luego lo que hagan los demás ya no depende de uno”.

Tomé resaltó la puesta en acción de su equipo en la 2ª parte a pesar de encajar muy pronto el 0-1: “Salimos mejor que en el primer tiempo, nos marcaron enseguida pero el equipo había dado un paso adelante en todos los aspectos y se veía posibilidades de triunfo, finalmente se ha conseguido, podíamos haber llevado algún gol más que nos hubiera dado tranquilidad, el Valladolid no nos ha creado casi problemas, hay que reconocer que es un muy buen equipo”.

El técnico leones manifestó que el equipo se mostró intenso y ambicioso durante todo el encuentro: “Buscamos la mayor intensidad, agresividad, sin sobrepasar nunca los límites del reglamento, somos partidarios del juego limpio, hoy hemos hecho dos o tres faltas para cortar contragolpes que son de tarjeta pero no de patada sino de zancadilla, el equipo ha mostrado una cara agresiva, intensa, muy ambiciosos en todo momento y con responsabilidad, mas allá de que algún error siempre cometemos”.

Álvarez Tome se lamentó del empate del Pontevedra ante el Boiro pero aseguró solo deben pensar en ganar al Osasuna B y que el cuadro granate no haga lo mismo ante la Arandina: “Pensábamos que Boiro hoy por lo que se jugaba y por los resultados últimos podía ganar, iba ganando y es una pena pero vuelvo a felicitar a Pontevedra por está donde está que es nuestra obligación y va en nuestro debe el no estar ahora luchando ahí con ellos o estar incluso por delante, lo único que nos queda es preparar la semana lo mejor posible, ganar el domingo y cruzar los dedos para que ellos no hagan lo mismo”.

Por último, la Ponferradina jugará la próxima jornada, penúltima de la competición, conociendo de antemano el resultado del Pontevedra-Arandina que se disputa en sábado, aun así Tomé manifestó que la obligación de la Deportiva es ganar independientemente del resultado obtenido por la escuadra granate: “Nosotros cuando juguemos ya sabremos el resultado, debemos ganar incluso aunque consigan la victoria, de todas las maneras soy partidario de que las dos últimas jornadas deberíamos de jugar todos a la misma hora, sea favor o en contra nuestra, esto no va ni a favor ni en contra, si ellos no consiguen ganar, tenemos que ir a ganar a Pamplona, si ellos consiguen ganar nuestra obligación es ir a Pamplona y ganar también y hacer un buen partido”, concluyó.