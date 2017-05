Pablo Pallarés: "Era ganar o ganar"

Google Plus

Pablo Pallarés en la sala de prensa de El Toralín. | Foto: SD Ponferradina.

Las opciones de playoff para la SD Ponferradina no son demasiadas, pero el cuadro berciano se ha colocado a tres puntos de su principal rival: el Pontevedra CF. Todo ello gracias a una remontada meritoria ante un Real Valladolid Promesas que no le puso las cosas nada sencillas a los jugadores blanquiazules. Pablo Pallarés, que marcó el tanto de la victoria, atendió a los medios de comunicación tras la conclusión del partido ante el Real Valladolid Promesas. El jugador blanquiazul se mostró muy contento por anotar por segundo encuentro consecutivo y valoró la posibilidad de los suyos para quedar cuartos.

El delantero de la SD Ponferradina quiso restar importancia a su sorprendente celebración en el tanto: "No, me ha apetecido hacer eso". Pablo Pallarés no dudó en reconocer que desde la plantilla "sabíamos que era un partido importante, de las pocas opciones que tenemos para mantenernos en la lucha por el playoff". El atacante blanquiazul confirmó que "hoy era ganar o ganar" y apostilló que la forma en la que consiguieron el triunfo "en los minutos finales como siempre, las victorias así saben mejor y esperemos que la semana próxima sea así".

"O ganamos los tres partidos o muy complicado meterse cuartos".

Y es que el vestuario de la SD Ponferradina tenía claro la importancia de sumar los tres puntos este domingo: "La importancia que tenía el partido, sabíamos lo que nos jugábamos en esta liga para el playoff o morir hasta final de temporada". Pablo Pallarés no ocultó que todos los jugadores, cuerpo técnico y afición "teníamos que dejarnos todo para sumar el triunfo y así ha sido". El delantero blanquiazul, del mismo modo explicó que no queda otra que sumar todos los puntos que quedan en juego: "La próxima semana: ganar también. O ganamos los tres partidos o muy complicado meterse cuartos".

Pese al buen resultado cosechado, Pablo Pallarés confirmó que "dependemos del Pontevedra, pero nosotros ahora a nuestra guerra y ya se verá lo que pase". El delantero blanquiazul avisó que "confío en Arandina y Caudal" y apuntó que "equipos descendidos han ganado a otros como el Celta o el Pontevedra". El jugador de la SD Ponferradina despidió su intervención bromeando con un 'favor' desde otro lugar: "Esperemos que nuestros amigos de Aranda y Mieres ganen al Pontevedra".