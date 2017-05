Tomé: "Tenemos que intentar buscar algún cambio que nos permita competir mejor"

Alvarez Tomé, esta mañana en sala de prensa. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Álvarez Tome aseguró que Abel Moreno es la única baja por un problema de salud a parte de Yuri que se pierde el encuentro por sanción: “Abel es el unico, jugadores que venían con problemas cada vez están mejor y han entrenado con normalidad a lo largo de la semana”. El técnico blanquiazul manifestó que no tiene ningún problema con el jugador que ha ido perdiendo protagonismo en el último tramo de la competición: “No, en absoluto, ha estado en todas las convocatorias menos en la de Villaviciosa, la semana pasada es cuando le ha venido el problema y entonces lógicamente no pudo estar y en esta tampoco, no hay ningún problema con él ni con ninguno afortunadamente”.

Tomé insistió que debería haber unificación horaria para las dos últimas jornadas pero que el único objetivo es ganar a pesar de jugar sabiendo el resultado del Pontevedra-Arandina: “Ha habido años que han unificado jornadas, lo vuelvo a decir para evitar suspicacias es jugar todos a la misma hora, han decidido que no sea así, nosotros a hacerlo lo mejor posible, intentar ganar y ver que hacen los demás, si hay diferencia horaria pues en nuestro caso estamos obligados a ganar”.

El entrenador de la Deportiva se muestra moderadamente optimista con lo que pueda hacer el Arandina en Pasaron teniendo los dos últimos resultados cosechados por el equipo burgalés y que el Pontevedra no llega en su mejor momento al partido: “Viendo sus dos últimos resultados me hace ser modernamente optimista porque ganar en Palencia con todo en juego por parte del Palencia y empatar a tres en casa con el Celta, todos sabemos quién es el Celta en este grupo, eso está al alcance de muy pocos, llegan en buen momento a esta parte final, que se habrán quitado la presión, hay que tener en cuenta que Pontevedra que viene una serie de resultados que no son los mejores para ellos, que no tienen posiblemente ese buen momento y pueden sufrir, puede ganar el Pontevedra, puede la Arandina ganar un punto o puede ganar todos”.

Álvarez Tomé pierde a un jugador imprescindible para este trascendental como es Yuri pero manifestó que deben buscar algún cambio para intentar mejorar a domicilio y que les permita hacerse con los tres puntos en Tajonar: “Nos abre distintas posibilidades, Yuri es para mí un jugador fundamental, decisivo para el equipo, es un jugador imprescindible, pero si tenemos que intentar buscar algún cambio antes y durante el partido que nos permita competir mejor fuera de casa si analizamos todo lo que venimos haciendo las ultimas jornada a domicilio que no se han conseguido puntos, algún cambio vamos a hacer para intentar conseguir los tres puntos, no queda otro remedio”.

Para el técnico leones la primera premisa para ganar en Pamplona pasa por no encajar goles y tener un equilibrio durante los 90 minutos: “Necesitamos un equipo que juegue muy centrado, tenemos un hándicap que es que estamos encajando gol fuera de casa, primer objetivo es nuestra portería a cero porque sé que siempre vamos a ser capaces de generar peligro, de hacer goles y eso nos debe dar la victoria, pero insistió equilibrio y explotar los 90 minutos mejor que nunca para conseguir un resultado positivo”.

Una victoria del Pontevedra dejaría sin opciones ya a la Ponferradina pero Tomé dijo que en ese caso deben a salir a competir y a ganar el partido igualmente: “Entiendo que si Pontevedra consigue la victoria y eso nos deja sin opciones debemos salir de la misma manera, salir a competir, a defender con dignidad la camiseta y a ganar”. Tomé aseguró que ya aunque jueguen sin posibilidades no variará mucho el once salvo que tenga a jugadores con algún tipo de molestia: “Ahora mismo tengo una idea clara que es la que vamos a desarrollar, si mañana se produjera, le daremos vueltas a la cabeza si hay algún jugador que este con alguna molestia, con algún problema podríamos hacer algún cambio de verdad no pienso eso, ahora solo estoy centrado en nuestro partido, mañana no pienso saber nada del Pontevedra hasta que acabe”.

En último lugar, el entrenador blanquiazul valoró al rival pero lo prioritario para él es que su equipo llegue en las mejores condiciones al partido: “Los filiales son capaces de sacarte los colores y también de regalarte el partido, hay que tener en cuenta que el primer equipo ha recuperado varios efectivos aunque pierde alguno, van a tener prácticamente a todos los jugadores el Osasuna B, eso nos lo pondrá un poco más difícil pero me preocupa más que nosotros lleguemos en las mejores condiciones en todos los aspectos y olvidarnos del contrario”, concluyó.