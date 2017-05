Osasuna Promesas - SD Ponferradina: ser o no ser de playoff

La Ponferradina buscará a partir de las 18:30 h de mañana mantener viva la llama de la esperanza del Play Off, sabiendo que gran parte de las esperanzas de ese sueño pasan porque la Arandina eche un cable a los bercianos y saque al menos un punto en su visita a Pasarón. Una victoria o empate de los arandinos dejaría a la Deportiva con la papeleta de tener que ganar para continuar soñando con el Play Off hasta la última jornada, sin embargo, una victoria granate terminaría por dilapidar las opciones blanquiazules y sellaría matemáticamente el play off para los gallegos. Un empate o victoria de la Arandina frente al Pontevedra, unido a una derrota o empate de la Deportiva en Tajonar llevaría también a los granates a luchar por el ascenso.

La Arandina, la lleva para continuar con el sueño

Por lo tanto, gran parte de las las opciones de la Deportiva pasan porque el conjunto arandino, ya descendido matemáticamente a tercera división y sin opción alguna de alcanzar el Play Out, consiga al menos sumar un punto frente en su visita a Pasarón. De consumarse la primera parte del objetivo, la Deportiva sabe que no podría fallar más, y solo una victoria mantendría las opciones de cara la última jornada, en la cual los bercianos reciben al Tudelano en casa, sin casi opciones de alcanzar la Copa del Rey, mientras que el Pontevedra visita al Caudal que puede estar jugándose sus opciones de salvar la categoría.

La victoria frente al Valladolid cerca del final ha espoleado al conjunto blanquiazul en la recta final del campeonato, una victoria que además le sirvió para alcanzar la 5º posición en la tabla, mero trámite clasificatorio a sabiendas que este equipo debería estar más arriba, pero sin embargo, una manera de demostrar que este final de temporada está siendo bien distinto en el conjunto berciano. Cuando quedan tan solo seis puntos por jugarse, la Ponferradina ha conseguido que esta sea la menor distancia del Play Off en toda la temporada, siendo esta desventaja de solamente tres puntos, cuando, hace apenas poco más de un mes, el Pontevedra llegó al Toralín con diez puntos de distancia, una distancia que parecía por entonces insalvable.

La Ponferradina se sigue agarrando al milagro

No obstante, y mientras las matemáticas digan lo contrario, a día de hoy puede significar seguir soñando durante 180 minutos más, o decir adiós a la temporada más difícil en la categoría de bronce después de lograr el record histórico de la categoría de play off consecutivos, precisamente compartido con el conjunto granate, de alcanzar seis play off de 2B a 2A de manera no consecutiva en el tiempo, pero si en la categoría, logrado entre las temporadas 2004/05 y 2011/12. Por ello, todas las miradas estarán puestas a día de hoy en Pasarón donde esperan que el conjunto castellano leonés ayude a un conjunto berciano y vecino de la comunidad.

Un gran final que puede ser insuficiente

La Ponferradina se agarra a la mala racha granate en las últimas jornadas, ya que tras llegar con diez puntos de ventaja al Toralín y el Play Off prácticamente encarrilado, los gallegos han visto como jornada a jornada la distancia ha ido menguando considerablemente, y tras el empate in extrémis en Boiro y la victoria también al final de la Deportiva frente al filial pucelano, la distancia entre ambos se ha visto reducida a tan solo tres puntos, cuando quedan tan solo dos partidos para finalizar la temporada regular. A pesar de la mala racha del Pontevedra, el gol average, así como la diferencia de goles, benefician al conjunto gallego que saben que no pueden fallar más si no quieren perder el ansiado tren al ascenso.

Para el decisivo choque, la Ponferradina recupera a todos sus efectivos, y tan solo cuenta con la baja de Abel Moreno por enfermedad y la baja de Yuri por ciclo de tarjetas, por lo que Tomé tendrá una difícil papeleta en ataque ya que pierde a su delantero más en forma en el momento cumbre de la temporada. Figueroa y Pallarés apuntan al once como jugadores de ataque, siendo el jugador canario la apuesta más lógica a sustituir a Yuri en la punta de ataque. Sin embargo la Deportiva se muestra optimista de cara al choque de Tajonar tras su victoria ante el Valladolid B y conseguir la 5º plaza. Una victoria mañana supondría un golpe en la mesa, siempre y cuando la Arandina cumpla con la parte que le toca.

Osasuna B busca cerrar la permanencia

El filial rojillo llega al partido jugándose certificar la permanencia en la categoría una temporada más. Tras su importante victoria en el derbi navarro ante el Tudelano, Osasuna B sabe que una victoria ante la Deportiva les dejaría otro año más en 2B. No obstante los rojillos cuentan con la baza de jugar después de que todos sus rivales hayan terminado o que terminen su partido antes que el suyo, por lo que podría jugar los últimos minutos salvado o con todo por decidirse. El filial rojillo está basando su salvación en Tajonar donde ha conseguido nueve de los últimos doce puntos, por lo que la papeleta no será fácil para los intereses blanquiazules.

180 minutos para soñar o acabar con todo

Por lo tanto, los blanquiazules sabrán hoy en torno a las 22:00h de la noche sí pueden acostarse con las opciones de Play Off intactas o pensando ya en la próxima temporada. Cuando restan solo 180 minutos para que cierre la temporada regular, la Deportiva puede continuar sus exámenes o empezar a planificar la siguiente. De ser así, espera un verano duro y lleno de mucho trabajo para un equipo que no ha sabido dar con la tecla en prácticamente ningún momento de la temporada, a pesar de contar con tre entrenadores distintos. El objetivo sería por tanto, fijarse en los graves errores cometidos durante una temporada aciaga, en la que pase lo que pase de aquí al final, podrá ser de ensueño o terminar como empezó, como una pesadilla.

Posibles alineaciones: Osasuna Promesas vs. SD Ponferradina

XI Osasuna Promesas: Juan Pérez; Eguaras, Iván Márquez, Endika Galarza, Julen Hualde; Imanol García, Dani Santafé; Kike Barja, Miguel Díaz, Jaime Dios; Álex Sánchez.

XI SD Ponferradina: Dinu Moldovan; Adán Gurdiel, Xisco Campos, Gonzalo de la Fuente, Miguel Núñez; Cidoncha, Jonathan Ruíz, Andy, Juan Carlos Menudo; Pablo Pallarés, Héctor Figueroa.