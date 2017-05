Intrascendente derrota y salvación osasunista

Google Plus

Sin nada en juego para la SD Ponferradina, Osasuna Promesas aprovechó esta circunstancia para certificar la permanencia con un arranque sensacional. El resultado vivido en la tarde de este sábado en Pasarón marcó negativamente el duelo en tierras navarras para un equipo que ya no podrá alcanzar la cuarta plaza. Enfrente estaba un equipo que debía sumar los tres puntos para conseguir la permanencia y así lo hizo. Tres puntos que hacen que el filial rojillo se mantenga una campaña más en la Segunda División 'B' y pudiendo coincidir también con la Deportiva.

Cómo viene siendo habitual, en estas últimas jornadas, alguno de los equipos que se miden no tienen aspiraciones ya. No es así con el filial de Osasuna, que necesitaba sumar los tres puntos y por ello dispuso un once inicial con su bloque de jugadores más utilizado: Juan Pérez; Julen Hualde, Iván Márquez, Endika Galarza, Endika Irigoien; Imanol García, Dani Santafé; Kike Barja, Miguel Díaz, Jaime Dios; Álex Sánchez. Por su parte, Miguel Ángel Álvarez Tomé introdujo varios cambios después de la victoria del Pontevedra y su imposibilidad de llegar a la cuarta plaza: Dinu Moldovan; Adán Gurdiel, Xisco Campos, Gonzalo de la Fuente, Miguel Núñez; Cidoncha, Jonathan Ruíz, Andy, Ríos Reina; Juan Carlos Menudo, Pablo Pallarés.

La intensidad rojilla marca el encuentro

El cuadro que necesitaba sumar el triunfo era Osasuna Promesas y solamente existió un equipo sobre el terreno de juego en los primeros minutos. El cuadro rojillo saltó al terreno de juego de las Instalaciones de Tajonar muy enchufados y llevaron el dominio del encuentro y las mejores ocasiones. El primer aviso llegó en las botas de un Jaime Dios muy activo que atrapó sin demasiados apuros Dinu Moldovan al paso por el minuto diez de juegos. Instantes después llegó el primer tanto del encuentro. Álex Sánchez, que ha ido claramente de menos a más esta campaña, definió perfectamente dentro del área para adelantar al filial osasunista. Las cosas se ponían muy bien para los locales.

Todo iba a clarificarse aún más al paso por el ecuador del encuentro con el segundo tanto de Osasuna Promesas ante la pasividad de la defensa de la Deportiva. Esta vez Álex Sánchez fue el asistente para que Jaime Dios aumentara las distancias en el marcador y diera la tranquilidad para el filial rojillo. Mejoró la Deportiva, que estuvo a punto de recortar distancias en una buena acción de peligro, pero se encontró con la zaga osasunista. Para colmo de males, Miguel Núñez dejó su sitio a Chavero en el terreno de juego tras molestias físicas del zaguero pacense. No hubo más en la primera mitad, todos contentos e intermedio.

Sin intensidad y puntilla osasunista

Cuarenta y cinco minutos por delante, pero interés mínimo en el restante. Prueba de ello fue el primer cuarto de hora de juego vivido sobre el césped de las Instalaciones Deportivas de Tajonar sin apenas movimiento. Kike Barja fue el encargado de despertar al letargo a todos con una acción personal y el posterior remate peligroso que se marchó a las manos de Dinu Moldovan. Los problemas crecieron para la Deportiva con la expulsión de Gonzalo de la Fuente por doble amonestación. Ese momento abrió el abanico de cambios en los dos conjuntos ante la pasividad de los dos conjuntos por el resultado que reflejaba el marcador.

Con uno menos sobre el terreno de juego, la Deportiva estaba expensas de lo que quisiera Osasuna Promesas, que no iba a hacer demasiada sangre. Bien es cierto que el filial rojillo fue el único que se acercó a la meta rival y dispuso de oportunidades para aumentar su cuenta anotadora. En una de ellas, Antonio Otegui, que había entrado desde el banquillo, recogió un balón en el borde del área y lo colocó en la escuadra de Dinu Moldovan. Duelo sellado y todo dicho para el segundo equipo osasunista y para una SD Ponferradina que seguirá en la categoría de bronce.

Osasuna Promesas visita León; la Deportiva recibe al Tudelano

El final de temporada ha llegado al Grupo I de Segunda División 'B' para los 20 equipos que se han enfrentado durante estos diez meses de intensa competición. Osasuna Promesas buscará certificar la tranquilidad a domicilio en el Estadio Reino de León (León) ante la Cultural y Deportiva Leonesa el próximo domingo catorce de mayo a partir de las 18:00 horas de la tarde. La SD Ponferradina despedirá la temporada ante su afición en el Estadio El Toralín (Ponferrada), sin nada en juego, en fecha y horario aún por confirmar ante el CD Tudelano.