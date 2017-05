Álvarez Tomé: "Lo de Pasarón pesó como una losa"

Álvarez Tomé en la sala de prensa de El Toralín esta temporada. | Foto: SD Ponferradina.

Como era de esperar, la emoción en el encuentro de la SD Ponferradina fue inexistente después del triunfo del Pontevedra CF en la tarde-noche del sábado. Por este motivo, la Deportiva se vio superado con claridad y contundencia por un Osasuna Promesas que necesitaba los tres puntos para acercarse a la permanencia. Miguel Ángel Álvarez Tomé, técnico del conjunto blanquiazul, atendió a los medios de comunicación tras la derrota de sus jugadores en las Instalaciones Deportivas de Tajonar. El preparador de los bercianos analizó el choque y se lamentó de no poder luchar hasta el final por el objetivo.

"Se ha reflejado sobre el campo", así de contundente se mostró el preparador de la Deportiva después de la derrota de los suyos en las Instalaciones de Tajonar. Miguel Ángel Álvarez Tomé explicó que "este partido lo empezamos a perder el sábado con lo que pasó en Pasarón". Pese a ello, el entrenador leonés confirmó que "no debe valer de disculpa" y apuntó que "faltó tensión desde los primeros instantes". "Habíamos hablado que había que olvidar la clasificación y hacer un buen partido, aunque podía pasar esto, triunfo justo de Osasuna Promesas que se ha aprovechado de nuestra situación precaria en nuestro animo", sentenció.

"Faltó tensión desde los primeros instantes".

Álvarez Tomé incidió en lo acaecido en el Estadio de Pasarón este sábado: "Pesó como una losa. Fue una noche muy mala para toda la expedición". El preparador de la SD Ponferradina comentó que "cuando uno se cae tiene que levantarse cuanto antes y volver a estar" y añadió que "realmente las condiciones no eran las más idóneas viendo el desarrollo". El técnico leonés confirmó que intentará mejorar la imagen de los suyos en el último enfrentamiento de la temporada: "Les tengo que pedir que se pongan las pilas y llegar al último partido y hacerlo digno y cambiar esta impotencia".

El propio preparador de la Deportiva explicó que la lesión de Núñez había sido finalmente en el hombro y no en el tobillo: "Lo de Miguel Núñez es un golpe en el hombro". Álvarez Tomé no quiso hablar acerca de su posible continuidad: "Estamos a lo que estamos y no hay nada más que decir sobre ello". El entrenador blanquiazul explicó que ahora "lo único que tengo que hacer es exprimir y sacar adelante al equipo y que muestre una cara diferente a hoy" y apuntó que "no estoy de ánimo ni de humor para hablar de este tema, aunque mi opinión la sabéis".