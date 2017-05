Andy: "No se puede repetir lo de Tajonar"

Google Plus

Andy en la sala de prensa del Estadio El Toralín. | Foto: SD Ponferradina.

Este domingo, la SD Ponferradina despedirá la temporada en el Estadio El Toralín después de ser incapaces de conseguir la cuarta posición. La afición berciana dará el último veredicto a un equipo que podría sufrir numerosos cambios la próxima temporada, con el fin de reflotar la situación. Andy Rodríguez, uno de los hombres importantes en el vestuario de la Deportiva, atendió a los medios de comunicación en la previa del intrascendente enfrentamiento. El centrocampista andaluz valoró el presente y miró a un futuro en el que dejó abierta su posible continuidad.

Tras el mazazo que supuso caer de la lucha por el playoff de ascenso, Andy explicó que el vestuario tiene claro que no puede suceder lo de la última jornada: "En ese aspecto lo tenemos claro: no se puede repetir lo del partido anterior". El centrocampista andaluz comentó que "es cierto que el equipo estaba tocado" y apuntó que "vimos todos juntos el partido del Pontevedra y, al lo mejor, no era el mejor momento anímico". Pese a ello, el jugador de la Deportiva apeló al honor de cada uno frente al Tudelano: "Está en juego nuestro honor, el del club y vamos a defenderlo al máximo".

Andy: "El equipo estaba tocado".

Sobre el posible recibimiento de la afición, confirmó que "acepto lo que pase" y señaló que "cuando no se han hecho las cosas bien, ni se han cumplido los objetivos, sabemos como funciona este mundo". Andy Rodríguez confirmó que pese a todo ello los jugadores "tenemos que estar por encima de estas cosas y centrarnos únicamente en jugar". El centrocampista andaluz explicó que "se ha ido haciendo balance durante el año" y apuntó que "uno siempre intenta buscar soluciones". "Ahora solo queda que cada uno haga su reflexión, autocrítica, que valoré como ha estado y que estas situaciones nos sirvan para aprender", sentenció.

Uno de los jugadores más queridos por la grada y que mayor resultado han dado, Andy Rodríguez comentó que es demasiado pronto para conocer su futuro: "Ahora con la decepción de esta temporada ni me he planteado que puede pasar en el futuro". El centrocampista andaluz reveló que quedarse "fue una apuesta personal, por la edad que tengo es un momento clave". Si bien, su continuidad en la SD Ponferradina dependerá de muchos factores: "Siempre he estado a disposición del club y habrá que sentarse a ver que quiere el club de mí, valorar todo lo que se presente y decidir".