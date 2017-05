Yuri: “Sabemos que no estuvimos al nivel que teníamos que estar”

Google Plus

Yuri de Souza, esta mañana en la sala de prensa de El Toralin. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Yuri expresó la decepción de la plantilla tras la confirmación matemática de que no disputarán el Playoff pero manifestó que deben terminar con triunfo la competición: “Está claro que después de la semana que tuvimos la certeza de que no tenemos más opciones de jugar el playoff ahora estamos tristes pero bueno queda el último partido en nuestra casa, hay que afrontarlo de la mejor manera e intentar por lo menos acabar la temporada con una victoria”.

El ariete brasileño, ya centenario en goles con la Deportiva aseguró que deben respetar y aceptar la opinión de los aficionados si se manifiestan en contra de la mala temporada del equipo el próximo domingo: “Hay que aceptar todo, todos sabemos que no ha sido un año bueno, si la gente pita o no tenemos que aceptar, hacer nuestro trabajo hasta el final y como he dicho antes intentar ganar por lo menos para acabar bien la temporada con una victoria”.

El delantero blanquiazul valoró la competitividad de la categoría de bronce y manifestó que esta temporada debe servirles de lección para mejorar de cara a la siguiente: “La Segunda B todos sabemos que es bastante competitiva, este año se vio prácticamente en todos los grupos, tiene que servirnos para aprender para la próxima temporada, la próxima temporada tenemos que saber lo que nos vamos a encontrar y hacerlo mucho mejor que este año sin duda”.

Yuri manifestó que Tomé ha mejorado al equipo y valoró la sinceridad del técnico con toda la plantilla: “Desde que llegó intento sacar el máximo rendimiento cada uno, su trabajó se notó, nosotros estamos contentos con él porque es un entrenador que va de cara, te dice las cosas a la cara como es, lo ha intentado y ha sacado lo mejor de él, nosotros sabemos que no estuvimos al nivel que teníamos que estar, el míster ha dado todo y ha aportado bastantes cosas sin duda”.

Por último, aunque el Tudelano se juega opciones de Copa en el Toralín, Yuri insistió en su mensaje de acabar con victoria la temporada: “Se puede notar, como he dicho antes tenemos que acabar la temporada de la mejor manera y la mejor manera es por lo menos es ganar aquí en nuestra casa e irnos con buenas sensaciones”, concluyó.