Empate a nada en El Toralín para despedir otra desastrosa temporada

SD Ponferradina y CD Tudelano se daban cita en El Toralín en la última jornada de la competición en el Grupo 1 de la Segunda B. El equipo blanquiazul, 5º clasificado con 54 puntos, afrontaba este partido con el único objetivo de conseguir un triunfo para cerrar una temporada desastrosa en la que el club no ha cumplido las expectativas mínimas de clasificarse para el PlayOff. Los bercianos llegan a esta última jornada tras certificarse matemáticamente la pasada jornada que no alcanzará la 4ª posición con el añadido de la pobre imagen mostrada en Tajonar en la que cayeron por 3-0 ante Osasuna B. Por su parte, el CD Tudelano que es 8º clasificado con 48 puntos aterrizaba en Ponferradina con el objetivo de lograr un triunfo para apurar sus remotas opciones de entrar en la Copa del Rey para la próxima campaña.

La Deportiva no podía contar para este último compromiso con el central Gonzalo por su expulsión el pasado domingo ante Osasuna B y tampoco con Núñez, Goldar, Ríos Reina, Menudo y Chavero con diversos problemas físicos. Sin embargo el entrenador blanquiazul recuperó al ariete Yuri de Souza tras su sanción cumplida el pasado domingo en Tajonar. Por su parte, el CD Tudelano afronta este encuentro con las bajas de Chema Mato por lesión y Meseguer por sanción.

Miguel Ángel Álvarez Tomé anuncio el pasado viernes en la previa del encuentro que tendrían minutos los menos habituales y así fue, el técnico leones dio entrada en el once inicial a los jugadores con menos minutos como el guardameta Olmedo, el canterano Yac formando con Xisco pareja de centrales, Nacho López, Pastrana y Abel Moreno. Pallarés y Yuri formarían la dupla atacante. En la convocatoria entrarían los canteranos Javi García, Tato y Sylla que esperarían su oportunidad desde el banquillo.

Primera parte de autentico tedio

Con una tarde ideal para la práctica del futbol y la peor entrada de la temporada en El Toralín daba comienzo el encuentro entre Ponferradina y Tudelano. De inicio, el equipo blanquiazul se hizo con el control de la pelota pero con una circulación muy lenta y previsible, los primeros acercamientos al área fueron muy tímidos por parte de la Deportiva con disparos de Yuri y Abel Moreno que no generaron mucho peligro en la portería defendida por Mendioroz.

La primera gran ocasión del partido llegaría a los trece minutos y fue para el Tudelano. Una falta lateral botada por Ardanaz al área blanquiazul tras varios rechaces, le cayó el balón en una zona inmejorable a Ion Vélez pero el testarazo de éste con todo a favor inexplicablemente se fue fuera.

A partir de ahí el encuentro entró en su fase más tediosa sin aproximaciones claras de ninguno de los equipos. Casi cumplida la media hora de encuentro despertó del letargo la Deportiva con una gran acción de Abel Moreno que se internó en el área navarra pero su centro no encontró rematador, acto seguido sería Yuri el que lo intentaba pero su disparo se fue alto. El Tudelano volvió a crear peligro en su segundo acercamiento, una jugada por banda derecha que acaba con el remate completamente solo dentro del área de Lizárraga que se perdió por poco cerca de la portería defendida por Olmedo. Se aproximo poco pero con peligro el cuadro navarro durante esta primera parte.

Pastrana, por parte deportivista en una acción individual disparó desde la frontal desviado, en el último acercamiento destacado de esta primera parte. Se llegó al descanso con el marcador de 0-0 tras una primera bastante tediosa, en la que el público solo aplaudió las acciones del voluntarioso canterano Yac, que fue el mejor del partido en las filas blanquiazules.

No hay peor despedida posible

Al comienzo de la segunda mitad Álvarez Tomé introdujo dos sustituciones, entro Figueroa en el puesto de Pallarés para formar la dupla atacante y Nacho López con molestias abandonó el terreno de juego entrando en su lugar el canterano Javi García, con lo que Abel Moreno retrasó su posición al lateral izquierdo y Cidoncha pasó a ocupar el extremo zurdo y Jonathan Ruiz y el canterano Javi García formaron el doble pivote.

Si la primera mitad careció de intensidad y ritmo competitivo, la segunda fue a peor con todavía menos juego y ganas por parte de ambos equipos. La única ocasión y tiro entre los tres palos de la Deportiva llegó a los 57 minutos de partido en un centro de Pastrana que remataba al palo Cidoncha. Como decíamos, primera y única ocasión de verdadero peligro por parte de la escuadra blanquiazul durante todo el encuentro y única de la segunda mitad entre los dos equipos. Un dato demoledor que refleja lo tedioso que fue el partido.

De lo más rescatable en clave berciana fue el debut del canterano Tato que entraba en lugar de Pastrana a falta de veinte minutos para la conclusión, precisamente Tato fue objeto de una entrada fuera de lugar de Lázaro que se saldó con tarjeta amarilla para el jugador visitante. Como no podía ser de otra manera se llegó al final del encuentro con el 0-0 final, un empate a nada, como muchos otros durante la competición para finalizar una temporada para el olvido para una Ponferradina. Tras el pitido final del colegiado vasco, la afición manifestó su indignación con la plantilla y directiva con cánticos de “Esta camiseta no la merecéis” y “Directiva dimisión”. También destacar que fue el último encuentro con la camiseta blanquiazul para Jonathan Ruiz que no pudo contener la emoción y se fue llorando a vestuarios. Tras nueve años el centrocampista pone fin a su etapa en la Ponferradina.

Con este empate la Ponferradina finaliza la temporada en 5ª posición con un registo muy pobre de 55 puntos y el Tudelano terminó 9º con 49 puntos. Muchas cosas tienen que cambiar en esta Ponferradina de cara a la temporada si quiere retornar a la categoría de plata del futbol español. Dos años consecutivos que acaban en ridículo invitan a la reflexión por parte del club, que debe hacer una reestructuración profunda, no solo a nivel deportivo.