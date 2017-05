La casa, por los cimientos

Google Plus

Xisco Campos cuenta con contrato en vigor con la Deportiva. | Foto: José Mendoza (VAVEL.com).

Una semana después de la conclusión de la temporada, las incógnitas rodean a la SD Ponferradina tras no cumplir el objetivo de luchar por el ascenso a Segunda División. Esta circunstancia provocó la dimisión de Tomás Nistas, hasta ahora director deportivo y encargado de planificar la plantilla junto a Rubén Vega. Ambos han dado un paso atrás en los últimos meses y eso ha hecho que la entidad berciana se haya visto obligado a otear el mercado para cubrir este hueco. La casa suele iniciarse por los cimientos y en ello trabaja la Deportiva para tratar de ponerse manos a la obra con la plantilla.

Cinco jugadores con contrato

Las principales dudas aparecen al contar con cinco jugadores con vínculo en vigor con la SD Ponferradina y que se extiende en uno o dos años dependiendo el caso. La continuidad de Yuri de Souza y Adán Gurdiel parece clara dado que son dos hombres de la casa y parece complicado que abandonen en esta situación a la Deportiva. Más dudas genera la presencia de Xisco Campos, Alejandro Chavero y Pablo Pallarés en el Estadio El Toralín la próxima campaña. Esa duda debería solventarla el director deportivo en concordancia con el próximo técnico, aunque todo hace indicar que los tres cumplirán su contrato con el conjunto blanquiazul.

Tres cedidos retornan a sus equipos de origen.

El rendimiento de los tres no ha sido el esperado, pero la confianza en ellos es total y para muestra el contrato por más de una temporada que firmaron el pasado verano. En el caso de Pablo Pallarés hasta junio de 2019, aunque su escaso olfato goleador genera muchas dudas entre los aficionados de la Deportiva. Chavero y Xisco Campos son dos de los fichajes que mejor rendimiento han dado durante toda la temporada. Ambos han sido indiscutibles para los tres técnicos que han pasado por el banquillo de la SD Ponferradina y su continuidad sería bien vista por todos los estamentos del club.

Abel Moreno ha ido de más a menos durante la temporada. | Foto: José Mendoza (VAVEL.com).

Los que no vestirán la próxima campaña la elástica de la Deportiva son los tres jugadores cedidos que volverán a sus respectivos clubes de origen. Son los casos de Abel Moreno (Córdoba CF), Víctor Pastrana (AD Alcorcón) y Héctor Figueroa (Las Palmas), que no han dado la explosión esperada en ningún caso. La SD Ponferradina no tratará de recuperar a alguno de ellos después de que su presencia en el equipo fuese discontinúa. Y es que ninguno de los tres se ha podido hacer con la titularidad indiscutible pese a los problemas vividos durante toda la temporada.

Fin de contrato con distinciones

En total son doce los jugadores que el próximo 30 de junio pondrán fin a su vínculo con la SD Ponferradina, aunque alguno de ellos podría continuar en la plantilla. No lo hará Jonathan Ruíz, que después de nueve temporadas defendiendo la elástica blanquiazul apuesta por acercarse a su familia. El centrocampista andaluz, uno de los más querido por la afición berciana, se despidió entre lágrimas en el último encuentro de la temporada. El capitán buscará acomodo en un equipo más cercano al lugar de residencia de su familia después de casi una década en Ponferrada.

La SD Ponferradina comenzará la ronda de contactos con los jugadores que interesan en el nuevo proyecto del cuadro berciano en la categoría de bronce. A priori, Dinu Moldovan, Gonzalo de la Fuente, José Antonio Ríos Reina, Andrés Rodríguez 'Andy', Sergio Cidoncha y Juan Carlos Menudo serían los preferidos para seguir en la Deportiva. Los seis jugadores han demostrado tener potencial para buscar el ascenso a Segunda División con el cuadro blanquiazul. Pese a ello, el escaparate que tienen todos ellos, incluso en divisiones superiores, y posibles pretensiones económicas podrían hacer que no todos ellos renueven.

Menudo es uno de los preferidos para renovar. | Foto: José Mendoza (VAVEL.com).

Con alguna posibilidad cuenta Miguel Núñez con su mejoría en la segunda vuelta y debido a su enorme polivalencia, aunque su continuidad parece más complicada. Por su parte, Javi Olmedo, al dejar de ocupar ficha de sub-23, dirá adiós a la SD Ponferradina casi con total seguridad. Nacho López y David Goldar, que no han dado el nivel esperado, tendrán que buscar acomodo en otro equipo de la Segunda División 'B'. Mientras que el caso especial de David Caiado, que se quedó pese al descenso a la categoría de bronce, podría acabar en la salida del extremo portugués.

La cantera, en Regional

Ante una plantilla corta como la de esta temporada, la presencia del filial en e Grupo B de Regional Aficionados es un punto importante para que el salto no sea tan alto. En este sentido, nombres como Yacouba o Javi García seguirán en la entidad para ayudar en la medida de lo posible al primer equipo cuando sea necesario. Caso similar a Tato, que finaliza su etapa formativa y que dará el salto al segundo equipo berciano. La continuidad de Aya Diouf y Thyerno Sylla estará vinculada siempre a que sigan en el equipo de Regional pero ejercitándose con el primer plantel de la Deportiva.