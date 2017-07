Jon García: "He llegado aquí con mucha ilusión, ganas y trabajo"

Jon Garcia posando con la camiseta de la Deportiva junto a Terrazas. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Carlos Terrazas, entrenador y director deportivo del club tomó la palabra para valorar la incorporación de Jon García, un jugador en el que tiene puestas muchas expectativas: “Me da una gran alegría poder contar con el, es un futbolista que conozco hace muchos años, de la cantera de Lezama, ha estado vinculado al Athletic de Bilbao durante once temporadas, es un jugador que he visto siempre con una gran proyección, quizá un poco truncada por su lesión hace dos o tres temporadas cuando estaba en el Lugo, es un futbolista que tiene mucha calidad y esperemos poder disfrutar de ella aquí en la Deportiva”.

Jon García, el protagonista en el día de hoy tomo el testigo de su entrenador y manifestó que está encantado tras sus primeros días tanto en la ciudad como en el club: “Llegué el domingo, el lunes ya me incorporé a los entrenamientos, la verdad que estoy muy contento, el recibimiento ha sido muy bueno y tenía ganas de empezar a trabajar ya, apenas con cuatro sesiones en dos días tuve mis primeros minutos, todavía hay que trabajar mucho, coger mucho ritmo y estoy con ganas de que empiece ya esto”.

El central vizcaíno afirmó que viene con muchas a ganas a la Ponferradina y tiene claro que el objetivo principal es el retorno a la Segunda División A: “He llegado aquí con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho trabajo, creo que todos sabemos y todos nos exigimos que este año el objetivo es el ascenso y bueno creo que hay trabajar poco a poco para poder llegar al final con opciones de conseguirlo”. Jon manifestó que ya conoce la forma de trabajar de Terrazas: “Sabia como trabajaba el, lo que pedía y bueno en el esquema que ya sabemos todos, que atrás tengamos orden, que se apriete arriba y bueno que con balón alternemos el juego corto y el juego largo”.

El nuevo jugador blanquiazul manifestó que puede jugar en todas las posiciones de la defensa: “Para jugar hay que estar disponible, luego la decisión la toma el míster, es mi puesto natural, aunque también he jugado en ambos perfiles de central o incluso en los dos laterales”. Jon García destaco que su principal característica es el juego aéreo a pesar de no ser un jugador muy alto: “Creo que soy un jugador que tiene mucha intensidad, que a pesar de no tener mucha estatura me desenvuelvo muy bien en el juego aéreo y luego creo que estoy capacitado con el balón jugado”.

Volvió a tomar la palabra Carlos Terrazas para valorar la renovación de Andy Rodríguez que se oficializó en la tarde de ayer, el técnico se mostró muy satisfecho de por fin tener al centrocampista granadino en sus filas: “La verdad que es un jugador que llevaba mucho tiempo pues esperando contar con él, tanto es así que llevaba más de un año porque el año pasado en Miranda estuve intentando ficharle y no pude, por fin lo he conseguido, se quedó en la Ponferradina pudiendo ir a Miranda a un equipo de Segunda A, estoy muy contento de poder contar con él”.

El técnico bilbaíno volvió a reiterar que se encuentra encantado con la plantilla que están haciendo: “Creo que estamos conformando un equipo potente, hoy presentamos a Jon García, el otro día presentamos a Jorge, hoy incorporamos a Andy, poco a poco estamos haciendo un equipo capacitado para poder cumplir el objetivo ambicioso que tenemos y bueno pues la verdad que estoy satisfecho de cómo va todo”.

Cuestionado por la tardanza en alcanzar un acuerdo con Andy, Terrazas manifestó varias causas acerca de esto: “Quizá sea lógico que un jugador espere, estamos en Segunda B, tenga siempre presente de poder jugar en Segunda B, tenga siempre presente la posibilidad de jugar en Segunda A, eso me parece bien que los jugadores quieran jugar en una categoría superior, finalmente hemos podido convencer a Andy para que venga con nosotros, estamos muy contentos, seguramente hubiese preferido estar con la Ponferradina en Segunda A pero no ha podido ser así, entre todos tenemos que volver a recuperar la categoría” .

Por último, Carlos Terrazas manifestó que los partidos de pretemporada son sesiones de entrenamiento y preparación de cara a la temporada y señaló los partidos ante el Oviedo y Cultural en casa como los más señalados de esta pretemporada: “Estos partidos de pretemporada sobre todo ahora al principio son entrenamientos en realidad, es una acumulación de trabajo que tenemos que hacer, si que ya los dos partidos que tenemos en nuestro campo tanto como el Oviedo y la Cultural Leonesa, son los partidos más señalados de la pretemporada pero siempre dentro de lo que es la preparación de la competición oficial, lo que no podemos hacer es hipotecar la competición oficial por la pretemporada, creo que la pretemporada es una fase de preparación para lo que luego va venir después que es lo verdaderamente importante”, concluyó.